Байден встретил Зеленского в Белом доме: появились первые фото и видео

Президент США встретил Зеленского в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с первым иностранным визитом за все время российского вторжения. Первой точкой в его маршруте стал Белый дом, где его уже встретил президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден.

Как видно на фото с момента встречи, Зеленский не стал изменять своему стилю и прибыл на встречу одетым в свои типичные брюки-карго зеленого цвета и толстовку с небольшим гербом Украины.

После первой встречи лидеры двух стран дали возможность журналистам сделать несколько фотографий для СМИ, после чего не отвечая на вопросы отправились внутрь здания.

Зеленский встретился с Байденом

Ожидается, что их совместная встреча будет длиться до 23:30 по киевскому времени, после чего они дадут совместную пресс-конференцию. Уже в 01:15 Зеленский должен встретиться со спикером Конгресса Ненси Пелоси, а затем выступление перед Конгрессом.

Согласно информации в СМИ, в Конгресс также приедет вице-президент США Камалла Харрис.

Как сообщалось ранее, слухи о визите Зеленского в США начали распространяться вечером 20 декабря. Утром среды он лично подтвердил информацию, сообщив, что намерен обсудить в Вашингтоне предоставление военной и другой помощи Украине.