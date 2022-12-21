Байден встретил Зеленского в Белом доме: появились первые фото и видео
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 544
Президент США встретил Зеленского в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с первым иностранным визитом за все время российского вторжения. Первой точкой в его маршруте стал Белый дом, где его уже встретил президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден.
Как видно на фото с момента встречи, Зеленский не стал изменять своему стилю и прибыл на встречу одетым в свои типичные брюки-карго зеленого цвета и толстовку с небольшим гербом Украины.
После первой встречи лидеры двух стран дали возможность журналистам сделать несколько фотографий для СМИ, после чего не отвечая на вопросы отправились внутрь здания.
Ожидается, что их совместная встреча будет длиться до 23:30 по киевскому времени, после чего они дадут совместную пресс-конференцию. Уже в 01:15 Зеленский должен встретиться со спикером Конгресса Ненси Пелоси, а затем выступление перед Конгрессом.
Согласно информации в СМИ, в Конгресс также приедет вице-президент США Камалла Харрис.
Как сообщалось ранее, слухи о визите Зеленского в США начали распространяться вечером 20 декабря. Утром среды он лично подтвердил информацию, сообщив, что намерен обсудить в Вашингтоне предоставление военной и другой помощи Украине.