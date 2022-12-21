Patriot для ВСУ и клеймо для россии: что известно об историческом визите Зеленского в США

Владимир Зеленский не только переговорит с Джо Байденом, но и выступит перед Конгрессом

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский посещает США с официальным визитом. Это первое его заграничное путешествие за время полномасштабной войны с Россией. В ходе поездки он встретится с президентом США Джо Байденом и выступит в Конгрессе. Согласно плану, визит начнется с длительной встречи с лидером Соединенных штатов, затем Зеленский будет говорить с ключевыми членами команды национальной безопасности и кабинета президента Байдена, а также посетит совместное заседание Конгресса, где должен выступить.

"Телеграф" собрал в одном материале все важнейшие моменты, относящиеся к посещению Зеленским Вашингтона. Они касаются не только поставок оружия, но и финансовых вливаний в бюджет Украины. Также готовится неприятный сюрприз для российской федерации.

Что ждет Украину?

Первые сообщения о вероятной поездке Владимира Зеленского в Штаты появились поздно вечером 20 декабря. Информация просочилась к журналистам издания Punchbowl News, а затем ее обнародовали и другие американские СМИ. Утром 21 декабря сам Владимир Зеленский подтвердил, что отправляется на встречу с Джо Байденом. Также политик добавил, что в программе его визита есть и другие важные мероприятия.

Сообщение Зеленского в Twitter

Главной темой визита Зеленского первоначально называли вероятную передачу ВСУ важного вооружения – зенитно-ракетных комплексов Patriot. Чуть позже информация получила официальное подтверждение от Белого дома. Так, во время визита будет объявлено о транше помощи почти на 2 млрд долларов, который будет включать в себя вооружение на сумму около млрд из запасов Пентагона и примерно 800 млн на другую военную поддержку Украины. Среди вооружения — ЗРК Patriot, другие виды систем ПВО, в частности, NASAMS, HAWK, Stinger, ожидаются комплексы JDAM, ракеты для высокомобильной артиллерийской ракетной системы, тысячи артиллерийских и минометных снарядов, грузовики и противорадиолокационные ракеты HARM.

Большинство встреч, мероприятий и посещения Зеленским Конгресса США запланировано непосредственно на 21 декабря — за океаном сутки начались гораздо позже (из-за отличий часовых поясов).

Отметим, что визит украинского лидера в Вашингтон проходит в условиях чрезвычайной безопасности. Спецслужбы США делают все, чтобы президенту Владимиру Зеленскому ничего не угрожало. Между тем, сам Зеленский, накануне побывавший в Бахмуте, везет американскому коллеге презент от ВСУ. Как пишет CNN, политик в разговоре с журналистами подтвердил — собирается подарить Байдену флаг Украины, подписанный нашими защитниками.

"Ребята передали мне наше прекрасное знамя со своими подписями, чтобы я передал, — заявил он. — У нас сложная ситуация. Враг увеличивает количество своих войск, но наши ребята смелее. Нам нужно более сильное оружие. Мы передадим благодарность от наших ребят Конгрессу США и президенту США за поддержку, хотя она пока и недостаточна".

Что ждет россию?

Как стало известно изданию The Hill, кремлевское руководство собирается "порадовать" не только предоставлением Украине важного вооружения. Также могут быть приняты и отдельные политические решения, не понравившиеся путину и его окружению. Речь, в частности, о скором внесении законопроекта об осуждении РФ как государства агрессора на рассмотрение Конгресса.

Подобное "клеймо" помогло бы изолировать россию на международном уровне. Страны же, непосредственно до сих пор сотрудничающие с РФ, получили бы от Вашингтона серьезные взыскания и дополнительные санкции.

Стоит отметить, что внесенный законопроект несколько видоизменен, чтобы несколько изменить последствия, которые могут получить отдельные западные государства из-за признания в США России террористической страной. Наиболее вероятный вариант — введение дополнительного определения, ранее отсутствующего как в международном праве, так и в американском законодательстве.

Журналисты The Hill получили на руки одну из возможных версий проекта. В нем говорится, что после одобрения документа, предложенного Конгрессу, президент сможет признать рф "государством-агрессором". Это также позволит признавать агрессию и других стран, если будет подтверждено, что она принимает участие в войне против Украины.

"Проект текста позволяет президенту налагать санкции на любое лицо, которое "несет ответственность за, участвует или является соучастником" преступления агрессии, как отмечено в законопроекте, — сообщает издание. — Но критики текста говорят, что эти санкционные органы являются лишними, поскольку администрация Байдена ввела санкции к путину и многим его чиновникам и членам семьи после того, как Москва начала вторжение в Украину в феврале".