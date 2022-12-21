Patriot для ЗСУ та клеймо для росії: що відомо про історичний візит Зеленського в США

Володимир Зеленський не тільки проведе перемовини із Джо Байденом, але й виступить перед Конгресом США

21 грудня президент України Володимир Зеленський відвідує США з офіційним візитом. Це перша його закордонна подорож за час повномасштабної війни з росією. Під час поїздки він зустрінеться з президентом США Джо Байденом та виступить в Конгресі. Згідно плану, візит почнеться з довготривалої зустрічі з лідером Сполучених штатів, потім Зеленський говоритиме з ключовими членами команди національної безпеки і кабінету президента Байдена, а також завітає на спільне засідання Конгресу, де має виступити.

"Телеграф" зібрав в одному матеріалі всі найважливіші моменти, які стосуються відвідин Зеленським Вашингтона. Вони стосуються не лише постачання зброї, а й фінансових вливань у бюджет України. Також готується неприємний "сюрприз" для російської федерації.

Що чекає на Україну?

Перші повідомлення про ймовірну поїздку Володимира Зеленського до Штатів з'явилися пізно ввечері 20 грудня. Інформація просочилася до журнаналістів видання Punchbowl News, а згодом її оприлюднили й інші американські ЗМІ. Вранці 21 грудня сам Володимир Зеленський підтвердив, що відправляється на зустріч із Джо Байденом. Також політик додав, що у програмі його візиту є й інші важливі заходи.

Допис Зеленського у Twitter

Головною темою візиту Зеленського початково називали ймовірну передачу ЗСУ важливого озброєння — зенітно-ракетних комплексів Patriot. Трохи згодом інформація отримала офіційне підтвердження від Білого дому. Так, під час візиту буде оголошено про транш допомоги майже на 2 млрд доларів, який включатиме в себе озброєння на сумму близько млрд з запасів Пентагону і приблизно 800 млн на іншу військову підтримку України. Серед озброєння — ЗРК Patriot, інші види систем ППО, зокрема NASAMS, HAWK, Stinger, очікуються комплекси JDAM, ракети для високомобільної артилерійської ракетної системи, тисячі артилерійських та мінометних снарядів, вантажівки та протирадіолокаційні ракети HARM.

Більшість зустрічей, заходів та відвідин Зеленським Конгресу США заплановані безпосередньо на 21 грудня — за океаном доба почалася набагато пізніше (через відмінності часових поясів).

Зазначимо, що візит українського лідера до Вашингтона проходить в умовах надзвичайної безпеки. Спецслужби США роблять все, аби президенту Володимиру Зеленському нічого не загрожувало. Тим часом сам Зеленський, який напередодні побував у Бахмуті, везе американському колезі презент від ЗСУ. Як пише CNN, політик у розмові з журналістами підтвердив — збирається подарувати Байдену прапор України, який підписали наші захисники.

"Хлопці передали мені наш чудовий прапор зі своїми підписами, щоб я передав, — заявив він. — У нас складна ситуація. Ворог збільшує кількість своїх військ, але наші хлопці сміливіші. Нам потрібна сильніша зброя. Ми передамо подяку від наших хлопців Конгресу США і президенту США за підтримку, хоча вона наразі і недостатня".

Що чекає на рф?

Як стало відомо виданню The Hill, кремлівське керівництво збираються "порадувати" не лише наданням Україні важливого озброєння. Також можуть бути ухвалені й окремі політичні рішення, що не надто сподобаються путіну та його оточенню. Мова, зокрема, про швидке внесення законопроєкту про засудження рф як держави агресора на розгляд Конгресу.

Подібне "клеймо" допомогло би ізолювати росію на міжнародному рівні. Країни ж, які безпосередньо досі співпрацюють із рф, отримали б від Вашингтона серйозні стягнення і додаткові санкції.

Варто зазначити, що внесений законопроєкт є дещо видозміненим, аби дещо змінити наслідки, які можуть отримати окремі західні держави через визнання в США росії терористичною країною. Найімовірніший варіант — введення додаткового визначення, яке раніше було відсутнє як у міжнародному праві, так і у американському законодавстві.

Журналісти The Hill отримали на руки одну із можливих версій проєкту. У ній йдеться, що після схвалення документу, запропонованого Конгресу, президент зможе визнати росію "державою-агресором". Також це дозволить визнавати агресію й інших країн, якщо буде підтверджено, що вона бере участь у війни проти Україні.

"Проєкт тексту дозволяє президенту накладати санкції на будь-яку особу, яка "несе відповідальність за, бере участь або є співучасником" злочину агресії, як зазначено в законопроєкті, — повідомляє видання. — Але критики тексту кажуть, що ці санкційні органи є зайвими, оскільки адміністрація Байдена ввела санкції до путіна та багатьох його високопосадовців і членів родини після того, як Москва почала вторгнення в Україну в лютому".