Зеленський готується до виступу перед Конгресом: про що говоритиме

Український президент попросить Конгрес надати більше зброї та розповість про свою формулу миру

Президент України Володимир Зеленський продовжує свій візит до США та після зустрічі з президентом Джо Байденом зустрівся зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі.

Як повідомляє CNN, ця зустріч відбувається напередодні очікуваного виступу Зеленського перед представниками обох партій Конгресу.

За словами Пелосі, весь Конгрес, включаючи обидві партії в обох палатах, "з нетерпінням чекають" на виступ президента України.

"Сьогодні ми зібралися тут, щоб привітати сміливого та мужнього президента Зеленського, щоб віддати належне – не тільки йому – але мужньому, єдиному народу України за те, що вони роблять для захисту демократії", – сказала вона.

Український лідер теж дав короткий коментар журналістам, зазначивши, що був у Конгресі до війни, але зараз для нього це зовсім інше почуття, "як інше життя".

"Але все одно у цьому житті дуже важливий Конгрес Сполучених Штатів, це великий друг України, українського народу, свободи українців", — сказав він, подякувавши американцям за підтримку.

Варто зазначити, що у ЗМІ вже з’явилися інсайди про те, що під час виступу перед Конгресом, який розпочнеться о 2:30 за київським часом, Зеленський розповість про свою формулу миру для України та висловить готовність провести саміт узимку для досягнення цієї мети.

Крім того, як очікується, він наполягатиме на тому, що Україна потребуватиме додаткових постачань озброєння для захисту країни від російського вторгнення.

Нагадаємо, Зеленський під час виступу перед журналістами після зустрічі з Байденом розповів про те, яким бачить "справедливий мир" із росією.