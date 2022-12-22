Зеленский готовится к выступлению перед Конгрессом: о чем будет говорить

Украинский президент попросит Конгресс предоставить больше оружия и расскажет о своей формуле мира

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает свой визит в США и после встречи с президентом Джо Байденом встретился со спикером Палаты представителей Ненси Пелоси.

Как сообщает CNN, эта встреча проходит накануне ожидаемого выступления Зеленского пред представителями обеих партий Конгресса.

По словам Пелоси, весь Конгресс, включая обе партии в обеих палатах, "с нетерпением ждут" выступления президента Украины.

"Сегодня мы собрались здесь, чтобы поприветствовать смелого и мужественного президента Зеленского, чтобы воздать должное — не только ему — но мужественному, единому народу Украины за то, что они делают для защиты демократии", — сказала она.

Украинский лидер тоже дал краткий комментарий журналистам, отметив, что был в Конгрессе до войны, но сейчас для него это совсем другое чувство, "как другая жизнь".

"Но все равно в этой жизни очень важен Конгресс Соединенных Штатов, это большой друг Украины, украинского народа, свободы украинцев", — сказал он, поблагодарив американцев за поддержку.

Стоит отметить, что в СМИ уже появились инсайды о том, что во время выступления перед Конгрессом, которое начнется в 2:30 по киевскому времени, Зеленский расскажет о своей формуле мира для Украины и выразит готовность провести некий саммит зимой для достижения этой цели.

Кроме того, как ожидается, он будет настаивать на том, что Украина будет нуждаться в дополнительных поставках вооружения для защиты страны от российского вторжения.

Напомним, Зеленский во время выступления перед журналистами после встречи с Байденом рассказал о том, каким видит "справедливый мир" с россией.