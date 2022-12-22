Іран вже погрожує Зеленському після виступу у Конгресі

В Ірані порадили звернути увагу на долі інших союзників США

Після виступу Володимира Зеленського в Конгресі в МЗС Ірану публічно зреклися підтримки Москви. Представник іранського МЗС заявив, що Тегеран не постачав жодній із сторін конфлікту зброю.

Заява опублікована на сайті Міністерства закордонних справ Ірану.

Представник ісламської республіки Нассер Канаані розкритикував антиіранські заяви Володимира Зеленського, які нібито прозвучали на виступі в конгресі США. В Ірані, як і раніше, продовжують заперечувати свою підтримку Москви та постачання ракет з дронами.

"Іран неодноразово відповідав на безпідставні звинувачення щодо безпілотників, висунуті українськими офіційними особами проти Ісламської Республіки... Іран не постачав жодної військової техніки жодній зі сторін для використання у війні в Україні і завжди поважав територіальну цілісність усіх країн, включаючи Україну", — сказано в повідомленні.

У МЗС Ірану попередили Володимира Зеленського про те, що "стратегічний терпець Ірану щодо таких необґрунтованих звинувачень не є нескінченним". Також українському лідеру порадили винести урок із долі деяких інших політичних лідерів, які користувалися підтримкою США.

Нагадаємо, що на виступі в Конгресі США Володимир Зеленський повідомив американську сторону про військову підтримку Росії Іраном.

"Коли росія не дістає до наших міст артилерією, вона намагається знищити їх ракетами. Більше того, росія знайшла спільника в цій геноцидній політиці — Іран. Іранські вбивчі дрони, що йдуть у росію сотнями, стали загрозою для нашої критичної інфраструктури. Так один терорист знайшов "Питання часу, коли вони вдарять по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз", — сказав президент України.

Раніше ми розповідали про те, що Іран знайшов спосіб, як передати росії ракети в обхід санкцій.