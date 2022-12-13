Іран вигадав, як передати росії ракети в обхід санкцій ООН: що дізналися ЗМІ

росія шукає у кого купити зброю для війни в Україні

Іран може обмежити дальність балістичних ракет, які хоче купити росія. Все через ризик міжнародної реакції.

Про плани Ірану виданню Axios повідомили чотирьох неназваних ізраїльських чиновників. Зазначається, що постачання ракет до росії можу порушити резолюцію Ради безпеки ООН та запустити відновлення санкцій проти Ірану.

Зазначається, що така ситуація спричинить проблеми і для росії, яка є постійним членом Ради безпеки ООН. У матеріалі зазначається, що у 2015 році в рамках ядерної угоди було прийнято резолюцію, яка забороняє країнам "продавати та отримувати від Ірану балістичні ракети та безпілотники з дальністю польоту понад 300 кілометрів та корисним навантаженням понад 500 кілограмів до жовтня 2023 року". У ЄС напередодні вже пригрозили Ірану відповідальністю у разі постачання.

Axios також повідомляє про занепокоєння Ізраїлю про постачання росією двигунів для більш далекобійних ракет до Ірану, а також про надання Ірану більше свободи в Сирії для нападу на Ізраїль та сили США. Нагадаємо, до Ірану на початку грудня приїжджав заступник голови міноборони рф олександр фомін. Сторони могли досягти угод у військовій співпраці. Раніше Тегеран заперечував навіть передачу безпілотників Росії, але кількість доказів, що зростає, змусила країну зізнатися. Щоправда, вони заявили, що їх передали ще до вторгнення. Відповідно до розвідданих росія також хоче запустити виробництво дронів на своїй території. За відправку ракет до рф, Ізраїль пригрозив Ірану та росії відправленням ракет в Україну.