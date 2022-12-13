Иран придумал, как передать россии ракеты в обход санкций ООН: что узнали СМИ

россия ищет у кого купить оружие для войны в Украине

Иран может ограничить дальность баллистических ракет, которые хочет купить россия. Все из-за риска международной реакции.

О планах Ирана изданию Axios сообщили четыре неназванных израильских чиновника. Отмечается, что поставки ракет в россию могу нарушить резолюцию Совета безопасности ООН и запустить восстановление санкций против Ирана.

Отмечается, что такая ситуация повлечет за собой проблемы и для россии, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН. В материале отмечается, что в 2015 году в рамках ядерной сделки была принята резолюция, которая запрещает странам "продавать и получать от Ирана баллистические ракеты и беспилотники с дальностью полета более 300 километров и полезной нагрузкой более 500 килограммов до октября 2023 года". В ЕС накануне уже пригрозили Ирану ответственностью в случае поставок.

Axios также сообщает о беспокойстве Израиля про поставки россией двигателей для более дальнобойных ракет в Иран, а также, про предоставление Ирану больше свободы в Сирии для нападения на Израиль и силы США. Напомним, в Иран в начале декабря приезжал замглавы минобороны россии александр фомин. Стороны могли достичь соглашений в военном сотрудничестве. Ранее Тегеран отрицал даже передачу беспилотников россии, но растущее количество доказательств заставило страну признаться. Правда, они заявили, что передали их еще до вторжения. Согласно разведданным россия также хочет запустить производство дронов на своей территории. За отправку ракет в россию, Израиль пригрозил Ирану и россии отправкой ракет в Украину.