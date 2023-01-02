Террористы снова запустили по Украине дроны-камикадзе: в ряде городов работает ПВО

Жителей просят оставаться в укрытиях и не подвергать свою жизнь опасности

Государство-террорист россия продолжает атаковать /2022-12-30/5773795-100-postriliv-100-vluchen-klichko-rozpoviv-yaka-sistema-ppo-dopomagae-kievuмирные города Украины. Так, в ночь на 2 января оккупанты запустили по Украине новую партию дронов-камикадзе.

В Киевской области сработала ПВО, сообщил глава КОВА Алексей Кулеба. Он призвал жителей столичного региона пройти в укрытия и оставаться там до отбоя воздушной тревоги.

"Киевская область – работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах", – заявил Кулеба.

Также чиновник обратился к украинцам с просьбой не делать никаких кадров взрывов и прочего.

"Ни в коем случае – не фотографируем и не выкладываем работу военных и сил противовоздушной обороны в сеть", – призвал глава ОВА.

00:20 В то же время, местные Telegram-каналы сообщают, что в столице было слышно два взрыва – на левом и правом берегах. Отмечается, что в обоих случаях сработала ПВО.

00:46 ПВО сработала и в Полтавской области — глава ОВА Дмитрий Лунин.

00:50 Сообщается о взрывах в Днепре — ПВО сбила "шахед".

01:12 В Деснянском районе Киева обломки дрона упали на проезжую часть дороги. Повреждены окна в доме рядом.и Информация о пострадавших уточняется. Работают экстренные службы.

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