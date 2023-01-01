Террористы "поздравили" Украину дронами в новогоднюю ночь: на Киевщине работала ПВО

Рашисты атаковали Украину ракетами и дронами в первые минуты нового года

Сразу после прихода Нового года русские террористы атаковали украинские города ударными дронами. Так, в ночь на 1 января по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Во многих городах, в том числе и в Киеве, сработала противовоздушная оборона. Об этом написал в соцсети глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Киевщина. Работает ПВО", – отметил чиновник.

Также Кулеба призвал граждан находиться в безопасных местах.

Отмечается, что ранее жители столицы и области слышали звуки взрывов, после которых прозвучал сигнал воздушной тревоги.

В то же время городской голова Киева Виталий Кличко подчеркнул, что взрывы в столице являются последствиями работы украинской ПВО.

"В столице слышны взрывы. Работает ПВО", – сообщил он.

Впоследствии глава полиции Киевщины Андрей Небытов сообщил об угрозе ракетных ударов и атак дронами.

"Есть серьезная угроза ракетной опасности и удара шахидами", – отметил он.

Напомним, что днем 31 декабря россия совершила массированный обстрел Украины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил враг выпустил более 20 ракет. Из них 12 были сбиты Силами обороны. Вечером 31 декабря, за несколько часов до Нового года, рф атаковала юг Украины дронами-камикадзе. Сообщалось о том, что залетело две группы "Шахедов".