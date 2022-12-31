Много мощных взрывов в Киеве: подробности нового ракетного удара (обновлено)

Россияне пытаются сделать все возможное, чтобы испортить новогоднее настроение украинцев

В субботу, 31 декабря, россия нанесла очередной массированный ракетный удар по мирным украинским городам. В частности взрывы слышали жители Винницкой, Житомирской, Киевской и Харьковской областей. Однако наиболее громко сейчас в Киеве, местные жители которого сообщают о минимум 10 мощных взрывах в разных районах столицы. Пока известно о нескольких пострадавших и одном погибшем человеке.

Местные телеграмма-каналы уже публикуют первые фото и видео прилетов, а местные власти информируют о том, что представители всех киевских экстренных служб уже отправились на места чрезвычайных событий.

В частности, городской голова Виталий Кличко в своем телеграмм-канале написал, что один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы и позже добавил, что громко было и в Печерском и Голосеевском районах столицы. Туда уже направились медики.

"Все службы следуют на место. Детали — позже", — говорится в тексте публикации.

В Офисе президента информацию о прилетах в столице подтвердили. По словам советника руководителя ОП Кирилла Тимошенко, разрушения из-за прилета российской ракеты в Киеве испытали гостиницу.

"Киев. В Печерском и Голосеевском районах раздались взрывы. Есть разрушение, повреждение получил гостиничный объект. На место следуют экстренные службы", — написал он.

Позже стало известно, что обломки одной из ракет, к сожалению, попали в частный дом в Соломенском районе. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется.

По состоянию на 14:35 киевский мэр Виталий Кличко сообщил о том, что согласно предварительной информации, в Соломенском районе один человек погиб, несколько человек пострадали.

"В Соломенском районе медики сейчас госпитализируют трех пострадавших женщин. Спасатели работают на местах взрывов", — написал мэр.

"В настоящее время известно, что в Киеве погиб пожилой мужчина, и семь пострадавших в двух местах взрывов в Соломенском районе. Один человек — в крайне тяжелом состоянии", — добавил позже Кличко.

15:10 Кличко проинформировал, что во время атаки на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии. "Его госпитализируют медики. Всего уже – 8 пострадавших", — написал мэр.

15:32 Кличко: по состоянию на этот час в медучреждения столицы госпитализировали уже 11 пострадавших в результате российской атаки на Киев.

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщает, что в Святошинском районе столицы обломки сбитой ракеты упали на стадион "Темп". Пострадавших нет, однако в зданиях выбило стекла.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время предварительных ракетных обстрелов Киева со стороны россии обломок одной из сбитых силами ПВО ракет попал в частный жилищный сектор в Дарницком районе, где пострадали трое гражданских людей, среди которых ребенок.