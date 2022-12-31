Россияне наносят новый ракетный удар по Украине: что известно на данный момент

В субботу, 31 декабря, в Украине вновь объявлена масштабная воздушная тревога. Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российскими войсками были осуществлены пуски ракет.

"Телеграф" ведет хронику событий.

13:53 Над Житомирщиной успешно работает ПВО.

13:48 Над Украиной сейчас около 20 ракет, сообщает глава Хмельницкой области.

13:36 Сообщается о взрывах в Киевской, Харьковской и Винницкой областях. Очевидно, работает ПВО.

13:24 Телеграмканалы сообщают о работе ПВО в Херсонской области.

13:10 Воздушная тревога объявлена уже по всей территории Украины.

13:05 Из-за угрозы ракетных обстрелов энергетики осуществили экстренные отключения света в таких областях:

▪️Сумская

▪️Кировоградская

▪️Николаевская

▪️Одесская

▪️Днепропетровская

Количество обесточенных областей постоянно растет.

12:59 Глава Сумской ОВА сообщил о ракетах на подлете к области.

12:56 Карта воздушной тревоги в Украине.

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