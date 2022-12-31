Россияне наносят новый ракетный удар по Украине: что известно на данный момент
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В субботу, 31 декабря, в Украине вновь объявлена масштабная воздушная тревога. Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российскими войсками были осуществлены пуски ракет.
"Телеграф" ведет хронику событий.
13:53 Над Житомирщиной успешно работает ПВО.
13:48 Над Украиной сейчас около 20 ракет, сообщает глава Хмельницкой области.
13:36 Сообщается о взрывах в Киевской, Харьковской и Винницкой областях. Очевидно, работает ПВО.
13:24 Телеграмканалы сообщают о работе ПВО в Херсонской области.
13:10 Воздушная тревога объявлена уже по всей территории Украины.
13:05 Из-за угрозы ракетных обстрелов энергетики осуществили экстренные отключения света в таких областях:
▪️Сумская
▪️Кировоградская
▪️Николаевская
▪️Одесская
▪️Днепропетровская
Количество обесточенных областей постоянно растет.
12:59 Глава Сумской ОВА сообщил о ракетах на подлете к области.
12:56 Карта воздушной тревоги в Украине.
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