"Вспомните, что мы с вами уже прошли": Зеленский мощно обратился к украинцам

Украина продолжит борьбу против оккупантов

Украинцы в 2022 году отдали много сил для достижения победы, однако, чтобы продолжать движение к победе им стоит вспомнить через что они уже прошли.

Об этом в своем новогоднем видеообращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский, который отметил, что борьба против российских оккупантов будет продолжаться.

"Мы сражаемся и будем сражаться дальше. Ради главного слова: "победа". Она точно будет. Мы идем к ней 311 дней. Отдали много сил. Но в один момент, когда кажется, что уже не можешь идти дальше, вспомните, что мы уже с вами прошли", — сказал Зеленский.

По его словам, украинцы продолжают молиться за то, чтобы в предыдущем году все территории нашей страны, включая Кременную и Сватово, Мелитополь, весь Донбасс и Крым избавились от оккупации и вернулись под контроль Украины.

Как сообщалось ранее, накануне украинцев поздравил с праздниками главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он выразил убеждение, что высшие силы помогают украинцам победить врага, и победа нашей страны станет концом для вражеской россии.