"Сам Бог на нашей стороне": Залужный мощно поздравил украинцев с праздниками (видео)

Победа Украины в войне станет началом расцвета страны и концом россии

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный, против которого в стране-агрессоре возбудили дело по надуманному предлогу, уверен, что Высшие силы помогают украинцам преодолеть врага, и победа нашей страны станет концом вражеской россии.

Об этом главком заявил в поздравлении по случаю новогодне-рождественских праздников в социальной сети.

"На наших плечах и плечах наших родных — тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет привкус слез и цвет крови. Однако нам хватит сил одолеть врага. В борьбе рождается нация. Пусть вас, родные, бережет Господь! Пусть наша победа станет началом расцвета Украины и концом для России", — отметил Залужный.

В обращении главнокомандующий обратился ко всем, кто в строю, кто сейчас удерживает украинские позиции.

"Родных и близких наших защитников и защитниц. Всех, кто молится, верит, помогает Вооруженным силам. Всех, кто вместе с нами противостоит мировому злу – с Новым Годом и Рождеством Христовым!", — подчеркнул Валерий Залужный.

Напомним, что 6 декабря Валерий Залужный поздравил украинских военных с Днем Вооруженных Сил Украины. В поздравлении он подчеркнул важность борьбы, которую ведут наши защитники, и поблагодарил их за неоценимые усилия, приложенные в борьбе с российским терроризмом.