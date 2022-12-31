"Сам Бог на нашому боці": Залужний потужно привітав українців зі святами (відео)

Перемога України у війні стане початком розквіту країни та кінцем Росії

Головнокомандувач української армії Валерій Залужний, проти якого в країні-агресорі порушили справу з надуманого приводу, впевнений, що Вищі сили допомагають українцям подолати ворога, і перемога нашої країни стане кінцем ворожої росії.

Про це головком заявив у привітанні з нагоди новорічно-різдвяних свят у соціальній мережі.

"На наших плечах і плечах наших рідних — важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові. Однак нам вистачить сил здолати ворога. У боротьбі народжується нація. Нехай вас, рідні, береже Господь! " Нехай наша перемога стане початком розквіту України і кінцем для росії ", — зазначив Залужний.

У відео головнокомандувач звернувся до всіх, хто у строю, хто зараз утримує українські позиції.

"Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Усіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним силам. Усіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу – з Новим Роком та Різдвом Христовим! ", — наголосив Валерій Залужний.

Нагадаємо, що 6 грудня Валерій Залужний привітав українських військових із Днем Збройних Сил України. У привітанні він наголосив на важливості боротьби, яку ведуть наші захисники, і подякував їм за неоціненні зусилля, докладені у боротьбі з російським тероризмом.