У росії порушили справу проти Залужного — причину вигадали неймовірну

рф пробила чергове дно

росія знову відзначилася черговими безглуздими звинуваченнями Збройних сил України у воєнних злочинах у Маріуполі, які сама ж і робила. СК рф порушив кримінальну справу проти головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та низки інших воєначальників.

Ця заява з’явилася на сайті Слідчого комітету росії (СКР). У ньому наголошується, що справу нібито було порушено за статтею про застосування заборонених засобів та методів ведення війни за фактом воєнних злочинів у Маріуполі.

Крім того, у російському СК заявили про необхідність створення бази ДНК загиблих у Маріуполі.

"Запропоновано організувати роботу щодо формування бази ДНК загиблих у Маріуполі осіб для її використання у вирішенні завдань, поставлених перед слідством, а також для забезпечення можливості родичам дізнатися про долю своїх близьких, які зникли безвісти", — наголошується в заяві.

Враховуючи вищезгадані марення росії, варто відзначити, що Маріуполь є тим містом, яке практично повністю зруйнували росіяни. Після початку повномасштабної війни, коли російські загарбники окупували територію міста, почали з’являтися моторошні історії про те, що творять у Маріуполі росіяни, які приїхали воювати. До злочинів входило сексуальне насильство над жінками, терор і вбивство місцевих жителів, а також перетворення раніше прекрасного міста на суцільний цвинтар і розруху.