В россии возбудили дело против Залужного - причину выдумали невероятную

рф пробила очередное дно

россия вновь отличилась очередными нелепыми обвинениями Вооруженных сил Украины в военных преступлениях в Мариуполе, которые сама же и совершала. СК рф возбудил уголовное дело против главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и ряда других военачальников.

Данное заявление появилось на сайте Следственного комитета рф (СКР). В нем отмечается, что дело якобы было возбуждено по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны по факту военных преступлений в Мариуполе.

Кроме того, в российском СК заявили о необходимости создания базы ДНК погибших в Мариуполе.

"Предложено организовать работу по формированию базы ДНК погибших в Мариуполе лиц для ее использования в решении задач, поставленных перед следствием, а также для обеспечения возможности родственникам узнать судьбу своих близких, числящихся пропавшими без вести", — отмечается в заявлении.

Учитывая вышеуказанные бредни рф, стоит отметить, что Мариуполь является тем городом, который практически полностью разрушили россияне. После начала полномасштабной войны, когда российские захватчики оккупировали территорию города, стали появляться жуткие истории о том, что творят в Мариуполе россияне, приехавшие воевать. В число преступлений входило сексуальное насилие над женщинами, террор и убийство местных жителей, а также превращение ранее прекрасного города в сплошное кладбище и разруху.