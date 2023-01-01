"Згадайте, що ми з вами вже пройшли": Зеленський потужно звернувся до українців

Україна продовжить боротьбу проти окупантів

Українці у 2022 році віддали багато сил для досягнення перемоги, однак щоб продовжувати рух до перемоги їм варто згадати через що вони вже пройшли.

Про це у своєму новорічному відеозверненні розповів президент України Володимир Зеленський, який зазначив, що боротьба проти російських окупантів продовжуватиметься.

"Ми боремося і будемо боротися далі. Заради головного слова: "перемога". Вона точно буде. Ми йдемо до неї 311 днів. Віддали багато сил. Але в один момент, коли здається, що вже не можеш іти далі, згадайте, що ми вже з вами пройшли", — сказав Зеленський.

За його словами, українці продовжують молитися за те, щоб у попередньому році всі території нашої країни, включаючи Кремінну та Сватове, Мелітополь, весь Донбас та Крим позбулися окупації та повернулися під контроль України.

Як повідомлялося раніше, напередодні українців привітав зі святами головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він висловив переконання, що найвищі сили допомагають українцям перемогти ворога, і перемога нашої країни стане кінцем для ворожої Росії.