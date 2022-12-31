Новорічне звернення Зеленського до українців: онлайн
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Очікується, що український гарант здебільшого говоритиме про війну в країні
Вже за звичною традицією в останні хвилини старого року президент України Володимир Зеленський звернеться до українців із новорічним привітанням, яке завершиться рівно опівночі. Відеозвернення українського лідера в онлайн-форматі транслюватиме низка українських телеканалів в ефірі всеукраїнського щоденного телемарафону "Єдиних новин".
Де і коли дивитися
Новорічне звернення президента Володимира Зеленського буде стартувати у суботу, 31 грудня о 23:45 годині. Орієнтована тривалість ролика 20 хвилин, тобто до 00:05 годин 1 січня 2023 року.
Транслювати його будуть такі українські ТБ-канали:
- Телеканал 2+2,
- Телеканал ICTV, Телеканал Культура,
- Телеканал UA: Суспільне,
- 5 Канал,
- СТБ,
- ТЕТ,
- НТН,
- Еспресо TV,
- Суспільне Культура.
Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення на українських телеканалах щоденно показують телемарафон "Єдиних новин" і саме він цього року транслюватиме привітання Зеленського з Новим роком. Крім того, переглянути звернення також можна буде і на офіційній сторінці Офісу Президента у Фейсбуці.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко прокоментував хвилюючу багатьох тему щодо планів окупантів залишити українців без електрики на Новий рік.