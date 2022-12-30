Чи буде світло у будинках українців на Новий рік: у Зеленського дали відповідь
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Є всі шанси, що на свято українцям не доведеться сидіти у темряві
У зв’язку з відключеннями електроенергії в Україні одним із головних завдань енергетиків зараз є забезпечення населення світлом на одне з головних свят у країні Новий рік.
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону прокоментував хвилюючу багатьох тему, у зв’язку зі святом, що наближається. Він упевнений, що втілити плани забезпечення будинків наших громадян електроенергією вдасться.
"Завдання, яке у нас є, це, найголовніше, щоб у новорічну ніч усі українці, саме побутові споживачі, як називають їхні енергетики, були зі світлом. І я думаю, що нам це вдасться", — сказав Тимошенко.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що російські окупанти можуть влаштувати нову атаку на українську енергосистему до Нового року.
Водночас експерт з енергетики Геннадій Рябцев оцінив можливість росії влаштувати в Україні блекаут. За його словами, за наступних масованих ракетних ударів у нашій країні можуть вводити екстрені відключення, щоб зберегти цілісність енергосистеми.