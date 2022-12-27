Рус

Куди росія може вдарити у Новий рік

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Новий рік може стати новою сакральною датою для росіян Новина оновлена 27 грудня 2022, 06:40
Новий рік може стати новою сакральною датою для росіян. Фото Колаж "Телеграфа"

Українські енергетики про всяк випадок готуються

Російські окупанти можуть провести нову атаку по українській енергосистемі до Нового року. Ворог прив’язується до дат і свято не є винятком. Але українці можуть зустріти його з безперебійним світлом.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі нацтелемарафону, поки нових обстрілів немає, українські енергетики збільшують виробництво електроенергії, щоб знизити дефіцит. Він припускає, що росіяни можуть спробувати завдати шкоди Новому році, таку можливість виключати не можна, і через це складно щось планувати. І навіть якщо попадання будуть, енергетики намагатимуться максимально швидко відновити систему.

Якщо обстрілів не буде, уточнив міністр, українцям може дістатися "подарунок" у вигляді кілька днів електропостачання без перебоїв до Нового року. Варіант для того, щоб бити по Україні на свято, окупанти можуть розглядати. Українська влада у зв’язку з цим постаралася підготуватися. Цьогорічне свято несхоже на попередні — в Україну вдерлися росіяни, а енергосистема переживає найскладніший період. У зв’язку з цим українці намагаються підходити до питання прикрас будинку цього Нового року більш енергоефективно.

Теги:
#Росія #Електроенергія #Новий рік