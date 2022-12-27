Куди росія може вдарити у Новий рік

Українські енергетики про всяк випадок готуються

Російські окупанти можуть провести нову атаку по українській енергосистемі до Нового року. Ворог прив’язується до дат і свято не є винятком. Але українці можуть зустріти його з безперебійним світлом.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі нацтелемарафону, поки нових обстрілів немає, українські енергетики збільшують виробництво електроенергії, щоб знизити дефіцит. Він припускає, що росіяни можуть спробувати завдати шкоди Новому році, таку можливість виключати не можна, і через це складно щось планувати. І навіть якщо попадання будуть, енергетики намагатимуться максимально швидко відновити систему.

Якщо обстрілів не буде, уточнив міністр, українцям може дістатися "подарунок" у вигляді кілька днів електропостачання без перебоїв до Нового року. Варіант для того, щоб бити по Україні на свято, окупанти можуть розглядати. Українська влада у зв’язку з цим постаралася підготуватися. Цьогорічне свято несхоже на попередні — в Україну вдерлися росіяни, а енергосистема переживає найскладніший період. У зв’язку з цим українці намагаються підходити до питання прикрас будинку цього Нового року більш енергоефективно.