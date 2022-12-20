ТОП-10 ідей подарунків на Новий Рік та Різдво, які допоможуть пережити блекаут

Подарунки розраховані на будь-який бюджет

Святковий сезон наближається, до Нового року та Різдва лишається зовсім обмаль часу (а якщо ви святкуєте за григоріанським календарем, то ще менше). Тому саме час задуматися про вибір подарунків. Якщо ви якраз перебуваєте у пошуку ідей, тримайте святкову підбірку "Телеграфа". Ми зібрали ідеї подарунків, які допоможуть пережити відключення світла.

Розумна лампочка

Як часи — такі й подарунки. Напевно, є буде єдине Різдво, коли за лампочку вам дякуватимуть, якщо вона має одну особливість — автономність від електрики. Світлодіодна лампа має акумулятором і може працювати у двох режимах: як звичайна лампа від мережі 220В та від вбудованого акумулятора під час знеструмлення (до 6 годин автономної роботи).

Така лампа вкручується і в люстру, як звичайна і заряджається під час роботи від мережі. Коли є світло зникає, то лампа запускається автоматично. Керування лампою здійснюється за допомогою стандартного вимикача.

Теплі шарфи та светри

Якісний теплий одяг із вовни може стати справжньою підмогою у зимовий період. Подумайте також про флісові піжами, пухнасті шкарпетки та термобілизну. В умовах, коли є загроза відключення тепла у багатоквартирних будинках, такий подарунок буде дуже доречним.

Затишні капці

Зараз у тренді різні теплі дуті капці, черевики-пуховики та пухові шкарпетки, які за бажання можна носити і вдома.

Поєднайте їх із пляшкою вина, щоб отримати додаткові переваги.

Додаткове джерело світла

Ламп на акумуляторах не буває забагато, особливо, якщо світло відключаються на добу. Виберіть варіант, який допоможе тривалий час обходитися без електрики. Це може бути як ліхтар чи лампа на батарейках, так і лампа, що заряджається від USB-кабеля чи розетки.

У продажу є екзотичні продукти, як-от магнітний світлодіодний ліхтар, розміром приблизно з м’ячик для гольфу та призначений для прилипання до поверхні за допомогою клейкої стрічки чи магніту. У пригоді стане також налобний ліхтар.

Радіоприймач

Прослуховування радіо для перегляду новин може здаватися справді старомодним для одержимих Twitter та Telegram. Але коли нічого з електрики не працює, перевірені часом надійні радіохвилі можуть бути цінним способом бути в курсі погоди та інших новин (або сигналів "Повітряна тривога").

У продажу є моделі радіостанцій з акумуляторами, на сонячних батареях та з ліхтариками.

Настільні ігри

Коли світла немає понад добу, а девайси розряджені, можна звернутися до настільних ігор. Увімкніть свій ліхтар чи запаліть свічку та зберіть свою родину навколо гри.

Наприклад, зараз є популярною настільна гра Dixit, вона підходить для будь-якого віку. Один гравець є оповідачем і описує картку в руці, використовуючи одне слово або фразу; інші гравці вибирають свою найкращу картку для таємного надсилання. Потім усі надіслані карти перемішуються та розкриваються, і гравці голосують за найкращу картку, яка відповідає підказці.

Сонячні панелі

Така панель підійде, якщо ви вже купили портативну зарядну станцію і шукаєте додаткові джерела її живлення. Сонячна енергія в поєднанні з акумуляторами швидко стає основним вибором для забезпечення готовності до відключень.

Портативна сонячна панель коштує в районі 300 доларів та забезпечить вам відносно стабільне джерело живлення, незалежно від того, світить сонце чи ховається за хмарами.

Потужний павербанк

Маленький зарядний пристрій чудово підійде для зарядки телефону під час поїздки, а от більший зарядний пристрій є кращим варіантом під час відключення електроенергії. Обирайте павербанк, який працюватиме довше та заряджатиме більше типів пристроїв, ніж звичайний акумулятор.

Ви можете знайти багато акумуляторів живлення, здатних заряджати смартфони та ноутбуки. Головне — враховувати усі показники, написані дрібним шрифтом знизу вашого ноутбука (W, V та A), бо може виявитися, що ваш девайс споживає більше, ніж павербанк.

Зарядна станція

Якщо раніше символом статусу та престижним подарунком в Україні вважався фен Dyson, то зараз це генератор чи портативна зарядна станція. Якщо ваш бюджет дозволяє таку покупку і ви досі якось без неї обходилися, то зверніть увагу на цей гаджет.

Портативна електростанція є чудовим вибором отримати електрику в приміщенні, де випари генератора небезпечні. Такі девайси можуть живити ноутбук, невеликий холодильник, пару торшерів, телевізор. В інструкції зазвичай вказано, які саме прилади можна підключити (менш потужні станції можуть вийти з ладу через спробу під’єднати фен або чайник). Вони також мають декілька вихідних портів, звичайну розетку та іноді навіть бездротову зарядку для смартфона чи навушників.

Електрична ковдра

Потрібен спосіб боротьби з морозом у святковий сезон? Електричні ковдри є бажаним подарунком, бо споживають мало енергії та дозволяють зігрітися без опалення. Такий варіант підійде для власників невеличких зарядних станцій. Якщо потужний обігрівач зарядна станція не потягне, то середній режим обігріву такої ковдри споживатиме не набагато більше, ніж LED-лампа.

Раніше "Телеграф" наводив прості та практичні поради, як зберегти тепло взимку вдома. Серед варінатів — фольгований екран за батареєю та килим на підлозі.