Економимо електрику на Різдво. ТОП-5 способів енергоефективно прикрасити ялинку

Вторгнення росії ускладнило святковий сезон, але не зробило його неможливим

Внаслідок енергетичної кризи, яку спровокували російські обстріли українських електростанцій, цього року святковий сезон буде складнішим. Нові реалії диктують вимоги економити електроенергію та вимикати потужні пристрої. Однак це не привід відмовлятися від різдвяного настрою — треба просто знайти енергозберігаючі декорації.

Світлодіодні гірлянди та світильники

Кожна невелика економія має значення, і заміна різдвяних вогників на світлодіоди (LED) з низьким енергоспоживанням є важливою. Cвітлодіоди в 5–10 разів економніші за традиційні лампи розжарювання. Початкова вартість покупки може бути вищою, але це буде компенсовано економією на рахунку за електроенергію.

Як бонус, LED-гірлянди мають низьку напругу (що безпечніше) і вони холодні на дотик — це важливо, якщо у вас вдома маленькі діти. Інші переваги полягають у тому, що лампочки практично не розбиваються і служать у середньому 10 тисяч годин. Якщо вмикати вогні в середньому вісім годин на день протягом місяця, вони прослужать 40 років.

Гірлянди на батарейках

Ви також можете знайти ліхтарі на батарейках, які ідеально підходять для використання в приміщенні, їх легко переміщувати та встановлювати там, де ви забажаєте. Можна використовувати батарейки, які можна перезаряджати.

Світильники з таймером

Сподіватися — що саме таймер вирішить, коли ваші світло згасне — це трохи самовпевнено в умовах аварійних графіків. Але, принаймні, якщо ви не впевнилися, що прилади вимкнені і вийшли з дому, то таймер допоможе вимкнути декорації, заощадити електроенергію та уникнути пожежі.

Гірлянди з таймером гарантують, що ви не залишите їх увімкненими помилково. Також, коли у вас увімкнуться вогні на ялинці — спробуйте вимкнути все інше освітлення.

Крім того, якщо ліхтарі мають опцію миготіння, це споживатиме менше енергії, ніж постійне освітлення.

Сонячна енергія

Власники приватних будинків цього сезону можуть похизуватися не лише можливістю встановити у господарстві генератор та буржуйку, а й різдвяні гірлянди, що заряджатимуться від сонячних панелей.

Використання ліхтарів на сонячних батареях на відкритому повітрі є ще одним чудовим способом економії енергії, якщо ви хочете прикрасити екстер’єр будинку та втерти носа сусідам. Ці ліхтарі живляться від сонця, тож вам не потрібно хвилюватися про збільшення рахунку за комуналку.

Єдиним недоліком є те, що, оскільки їм потрібне сонячне світло, вони не можуть ефективно використовуватися всередині дому, а лише на подвір'ї.

Органічні прикраси

Наведені вище вогні є дуже ефективним способом економії енергії в цей святковий сезон. Однак є ще один варіант, як створити святковий настрій без використання світла взагалі. Прикрасьте свій дім хвоєю та повісьте солом'яні або їстівні прикраси на ялинку, щоб створити різдвяний настрій.

Прикрасьте свій дім екологічно чистими різдвяними прикрасами, як-от яскравими святковими бантами, різдвяними зірками з паперу, дерев'яними фігурками.

Цікавим варіантом є святкова гірлянда із сушених скибок апельсинів та паличок кориці. Ця надзвичайно проста прикраса, яку можна зробити своїми руками, наповнить ваш дім запахом Різдва у скандинавському стилі.

Створіть чарівну святкову атмосферу, прикрасивши стіл міні-ялинками. Ви можете створити цей ефект, зробивши саморобні міні-дерева. Просто візьміть обрізки гілок від справжньої ялини та помістіть їх у стакан. Якщо у вас справжнє дерево як головне, ви можете легко зрізати гілки ззаду. Додайте ще один штрих індивідуальності, одягнувши "дерева" в дрібнички, які інакше губляться на великому дереві.

Ці ідеї – лише верхівка айсберга. Використовуйте свою уяву та креативність, щоб виготовити унікальні, унікальні прикраси, які ваша родина буде цінувати протягом багатьох років.

Раніше "Телеграф" наводив п’ять помилок, які заважають економити електрику. Серед них — прання білизни за дуже високої температури, коли цілком достатньо 30 градусів.