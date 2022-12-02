Экономим электричество на Рождество. ТОП-5 способов энергоэффективно украсить елку

Вторжение россии осложнило праздничный сезон, но не сделало его невозможным

В результате энергетического кризиса, который спровоцировали российские обстрелы украинских электростанций, в этом году праздничный сезон будет сложнее. Новые реалии диктуют требования экономить электроэнергию и выключать мощные устройства. Однако это не повод отказываться от рождественского настроения – нужно просто найти энергосберегающие декорации.

Светодиодные гирлянды и светильники

Каждая небольшая экономия имеет значение, и замена рождественских огоньков на светодиоды (LED) с низким энергопотреблением важна. Светодиоды в 5–10 раз экономнее традиционных ламп накаливания. Начальная стоимость покупки может быть выше, но это компенсируется экономией на счете за электроэнергию.

Как бонус, LED-гирлянды имеют низкое напряжение (что безопаснее) и они холодные на ощупь – это важно, если у вас дома маленькие дети. Другие преимущества состоят в том, что лампочки практически не разбиваются и служат в среднем 10 тысяч часов. Если включить огни в среднем восемь часов в день в течение месяца, они прослужат 40 лет.

Гирлянды на батарейках

Вы также можете найти фонари на батарейках, которые идеально подходят для использования в помещении, их легко перемещать и устанавливать там, где вы хотите. Можно использовать батарейки, которые можно перезаряжать.

Светильники с таймером

Надеяться – что именно таймер решит, когда ваш свет погаснет – это немного самоуверенно в условиях аварийных графиков. Но, по крайней мере, если вы не убедились, что приборы выключены и вышли из дома, таймер поможет выключить декорации, сэкономить электроэнергию и избежать пожара.

Гирлянды с таймером гарантируют, что вы не оставите их по ошибке. Также, когда у вас включатся огни на елке, попробуйте выключить все остальное освещение.

Кроме того, если фонари имеют опцию мигания, это потребляет меньше энергии, чем постоянное освещение.

Солнечная энергия

Владельцы частных домов этого сезона могут похвастаться не только возможностью установить в хозяйстве генератор и буржуйку, но и заряжающиеся от солнечных панелей рождественские гирлянды.

Использование фонарей на солнечных батареях на открытом воздухе является еще одним прекрасным способом экономии энергии, если вы хотите украсить экстерьер дома и утереть нос соседям. Эти фонари питаются от солнца, так что вам не нужно волноваться об увеличении счета за коммуналку.

Единственным недостатком является то, что, поскольку им нужен солнечный свет, они не могут эффективно использоваться внутри дома, а только во дворе.

Органические украшения

Вышеприведенные огни являются очень эффективным способом экономии энергии в этот праздничный сезон. Однако есть еще один вариант, как создать праздничное настроение без использования света вообще. Украсьте свой дом хвоей и повесьте соломенные или съедобные украшения на елку, чтобы создать рождественское настроение.

Украсьте свой дом экологически чистыми рождественскими украшениями, например яркими праздничными бантами, рождественскими звездами из бумаги, деревянными фигурками.

Интересным вариантом является праздничная гирлянда из сушеных ломтиков апельсинов и палочек корицы. Это очень простое украшение, которое можно сделать своими руками, наполнит ваш дом запахом Рождества в скандинавском стиле.

Создайте волшебную праздничную атмосферу, украсив стол мини-елками. Вы можете создать этот эффект, сделав самодельные мини-деревья. Просто возьмите обрезки веток от настоящей ели и поместите их в стакан. Если у вас настоящее дерево как главное, вы можете легко срезать ветки сзади. Добавьте еще один штрих индивидуальности, надев "деревья" в безделушки, которые иначе теряются на большом дереве.

Эти идеи – только верхушка айсберга. Используйте свое воображение и креативность для изготовления уникальных, уникальных украшений, которые ваша семья будет ценить в течение многих лет.

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