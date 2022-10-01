Покупать ничего не нужно: три способа "согреть" дом и сэкономить деньги на электроэнергии

Рассказываем, как сохранять тепло в помещении и, при этом, экономить на счетах

Сохранение тепла в доме без постоянного включения отопления будет приоритетом для всех украинцев этой зимой.

Эксперты поделились тремя различными способами "держать" комнаты теплыми, пишет express. Размещение фольги за радиаторами и перестановка мебели — действия, которые нужно сделать, чтобы сохранить тепло в комнатах.

1. Оставьте дверцу духовки открытой

После приготовления еды отличный способ использовать оставшееся тепло духовки — оставить ее дверцу открытой. Тепло из духовки будет проникать в дом и способствовать сохранению тепла. Стоит отметить, что этот лайфхак сэкономит вам деньги на счетах, только если ваша духовка после использования будет выключена.

2. Поместите фольгу за радиаторами

Размещение алюминиевой фольги за радиаторами может быть отличным способом сохранить ваш дом в тепле без увеличения нагрева отопителя.

3. Оставьте зазор между диваном и радиатором

Большая ошибка передвигать диваны к батареям, чтобы было теплее, когда вы отдыхаете. Наоборот, тепло, излучаемое радиатором, будет более свободно проникать в комнату и остальную часть дома, если радиатор не будет ничем загороженный.

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