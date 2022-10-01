Купувати нічого не треба: три способи "зігріти" оселю та заощадити гроші на електроенергії

Розповідаємо, як зберігати тепло в приміщенні і, при цьому, економити на рахунках

Збереження тепла у будинку без постійного включення опалення буде пріоритетом для всіх українців цієї зими.

Експерти поділилися трьома різними способами "утримувати" кімнати теплими, пише express. Розміщення фольги за радіаторами та перестановка меблів – дії, які потрібно зробити, щоб зберегти тепло у кімнатах.

1. Залиште дверцята духовки відчиненими

Після приготування їжі відмінний спосіб використовувати тепло духовки — залишити її дверцята відкритими. Тепло з духовки проникатиме в будинок і сприятиме збереженню тепла. Варто зазначити, що цей лайфхак заощадить гроші на рахунках, тільки якщо ваша духовка після використання буде вимкнена.

2. Помістіть фольгу за радіаторами

Розміщення алюмінієвої фольги за радіаторами може бути чудовим способом зберегти вашу оселю у теплі без збільшення нагріву обігрівача.

3. Залиште простір між диваном та радіатором

Велика помилка пересувати дивани до батарей, щоб було тепліше, коли ви відпочиваєте. Навпаки, тепло, що випромінюється радіатором, буде вільно проникати в кімнату та решту будинку, якщо радіатор не буде нічим загороджений.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно зробити з обігрівачем, щоб він віддавав максимум тепла.