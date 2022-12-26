Залишилось ракет на 5 ударів: експерт оцінив можливості рф влаштувати в Україні повний блекаут

Імовірність тотального блекауту не дорівнює нулю, проте дуже низька

Навіть випустивши по Україні всі свої ракети одночасно — наприклад, під Новий рік, Росія не зможе залишити країну без світла.

Про це "24 каналу" заявив експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

"Всю країну "вимкнути" у них не вийде. Навіть якщо всі ракети випустять, а у них залишилося щонайменше на 5 масованих ракетних ударів, то все одно нічого не вийде ", — зазначив Рябцев, посилаючись на дані української розвідки.

За його словами, у разі подальших масованих ракетних ударів в Україні справді можуть запровадити екстрені відключення, щоб зберегти цілісність енергосистеми.

"Є і дещо гірші варіанти. Наприклад, можна втратити цілісність на якийсь час. (…) Звичайно, ймовірність тотального блекауту не дорівнює нулю. Однак вона дійсно низька. Адже енергетики мають чіткий план і розуміння, що потрібно робити у разі масованих" ракетних обстрілів ", — Зауважив Рябцев.

За його словами, упродовж 24 годин у всіх регіонах України можуть відновити енергопостачання після будь-якого удару. Проте не йдеться про регіони, розташовані безпосередньо біля лінії фронту. Так, зараз у Харківській області є три райони, які перебувають без електроенергії ще з лютого 2022-го.

Нагадаємо, що на думку радника голови ВП Олексія Арестовича, у ворога залишилось 460-500 крилатих ракет усіх типів.