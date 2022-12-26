Війна — день 306: росіяни сповільнилися у Бахмута, а ЗСУ тиснуть на Луганщині

Оперативно про головне 26 грудня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 306 днів. Після серії контратак ЗСУ окупанти сповільнили темпи наступу на Бахмут, хоча вони продовжили здійснювати контратаки у Харківській та Луганській областях. Проте для росіян на Луганщині справи не найкращі, оскільки ЗСУ отримали там важливу перевагу. Водночас експерти зазначають, що великі втрати серед бойової техніки та особового складу знижує перекіс у військовій могутності України та росії, поступово знижуючи здатність окупантів здійснювати наступи.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У мережі почала з’являтись інформація про успіхи ЗСУ на Луганському напрямі, офіційні особи інформацію не коментували, а голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав зберігати терпіння.

З даними за 23 грудня можна ознайомитися у трансляції: "Війна день 303: ЗСУ б’ють по тилах і відбивають атаки окупантів".

Про те, що відбувалося 24 грудня, можна дізнатися у матеріалі: Війна — день 304: ворог зазнає втрат і посилює репресії на тимчасово окупованих територіях

Інформація за 25 грудня доступна у зведенні: Війна — день 305: росіяни масово гинуть під Бахмутом і готують новий ракетний удар