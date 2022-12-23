Війна день 303: ЗСУ б’ють по тилах і відбивають атаки окупантів

Оперативно про головне 23 грудня

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну триває 303 дні. В одній з "гарячих" точок — Бахмуті — тривають бої по всій ділянці фронту. Ворог завдає ударів на Донеччині та обстрілює Херсонщину. У розвідці повідомляють, що можливий новий масований удар по Україні. Тим часом президент України Володимир Зеленський здійснив історичний до Вашингтона, чим розлютив російських пропагандистів та чиновників.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 22 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

Інформація за 22 грудня доступна у зведенні: Війна – день 302: історичний візит Зеленського до США та рекорд втрат росії в Україні.

Про те, якою була ситуація 21 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 301: Зеленський у Вашингтоні, США готують рекордну допомогу Україні.

З даними за 20 грудня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 300: окупанти обстрілюють українські міста, але потерпають від "бавовни" у тилу.