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Війна — день 301: в Україні тривалі відключення світла, окупанти намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
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Автор
Повномасштабна війна триває 301 день Новина оновлена 21 грудня 2022, 01:09
Повномасштабна війна триває 301 день. Фото Телеграф

Оперативно про головне 21 грудня

Повномасштабне вторгнення російських військ до України триває 301 день. Багато українських міст та цілі області все ще мають значні проблеми з електропостачанням. Тим часом на фронтах не вщухають бої і найнапруженіша ситуація залишається на Донбасі, де окупанти котрий місяць намагаються просунутися вперед, проте значних успіхів не мають.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням .

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00:00 У конгресі США чекають на Зеленського в середу, стверджує американське видання Punchbowl News. Очікується, що Зеленський зустрінеться з керівництвом Конгресу та керівниками комітетів національної безпеки від обох партій.

Інформація за 18 грудня доступна у зведенні:Війна — день 298: росіяни готуються до затяжного конфлікту, а ЗСУ можуть просунутися на півдні

Про те, якою була ситуація 19 грудня читайте у матеріалі: Війна — день 299: дефіцит електроенергії та нова атака на Київ

З даними за 20 грудня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 300: окупанти обстрілюють українські міста, але страждають від "бавовни" у тилу

Теги:
#Україна #Росія #Війна