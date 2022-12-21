Росіяни хотіли вбити Буданова та Резнікова: голова СБУ повідомив подробиці

Співробітники СБУ зламали плани росіян, спрацювавши на випередження

Російські спецслужби вкотре готували замах на міністра оборони Олексія Резнікова та начальника ГУР МО України Кирила Буданова. На щастя, Службі безпеки України вдалося його запобігти.

Про це тимчасово виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Василь Малюк розповів в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

За його словами, росіяни постійно працюють над замахами та сам він залишається однією з головних "мішеней". Проте якийсь час тому готувався також замах на Резнікова та Буданова.

"Вони (росіяни — Ред.) постійно над цим працюють. Ми не все розповідатимемо, оскільки вони також навчаються на своїй ганебній практиці. Працюють вони не тільки по мені, а по багатьом високопосадовцям у нашій країні", — сказав Малюк.

Він пояснив, що росіяни відправили в Україну виконавця, але раніше вони поставили завдання з ліквідації військовослужбовця, яке б перевірило діяльність ворожої агентури, що є в Україні.

"Було зроблено контроль за скоєння злочину, імітація. Фотовідгуки їм надіслали за це вже розрахувалися. Потім зрозуміли, що можуть працювати та відправили виконавця для великої справи. Для початку вони платили 100 тисяч доларів, щоб усе це розпочати, а вже під час цього ми їх затримали. Заїжджав він (виконавець - Ред.) через третю країну", — зазначив Малюк.

Таких історій, як наголосив Василь Малюк, не одна і не дві, їх можна нарахувати до десяти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під час спроби держперевороту в Німеччині змовники планували вбивство канцлера Олафа Шольца.