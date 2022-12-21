Россияне хотели убить Буданова и Резникова: глава СБУ сообщил подробности

Сотрудники СБУ сломали планы россиян, сработав на опережение

Российские спецслужбы в очередной раз готовили покушение на министра обороны Алексея Резникова и начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова. К счастью, Службе безопасности Украины удалось его предотвратить.

Об этом временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

По его словам, что россияне постоянно работают над покушениями и сам он остается одной из главных мишеней. Однако некоторое время назад готовилось также покушение на Резникова и Буданова.

"Они (россияне — Ред.) постоянно над этим работают. Мы не будем все рассказывать, поскольку они также учатся на своей позорной практике. Работают они не только по мне, а по многим высокопоставленным должностным лицам в нашей стране", — сказал Малюк.

Он объяснил, что россияне отправили в Украину исполнителя, но прежде они поставили задачу по ликвидации военнослужащего, которая проверила бы деятельность имеющейся в Украине вражеской агентуры.

"Был сделан контроль за совершение преступления, имитация. Фотоотзывы им прислали за это уже рассчитались. Потом поняли, что могут работать и отправили исполнителя для большого дела. Для начала, они платили 100 тысяч долларов, чтобы все это начать, а уже во время этого мы их задержали. Заезжал он (исполнитель — Ред.) через третью страну", — отметил Малюк.

Таких историй, как подчеркнул Василий Малюк, не одна и не две, их можно насчитать до десяти.

Напомним, ранее стало известно, что во время попытки госпереворота в Германии заговорщики планировали убийство канцлера Олафа Шольца.