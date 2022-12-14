Шольца собирались убить: новые детали в деле о попытке переворота в Германии

В ходе обысков были обнаружены соглашения заговорщиков о неразглашении планов группы

Заговорщики, пытавшиеся совершить госпереворот и свергнуть действующее правительство в Германии, планировали убийство немецкого канцлера Олафа Шольца.

Стало известно, что в ходе обысков следователи обнаружили соглашения, из которых становится понятно, что убийство канцлера входило в планы заговорщиков. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на источники, знакомые с ходом расследования.

"Во время обысков было обнаружено более ста соглашений о неразглашении, в которых подписавшиеся поклялись сохранять секретность планов группы (заговорщиков, — Ред.), включающих нападение на немецкий парламент и арест его членов, а также убийство канцлера (Шольца, — Ред.)", — пишет NYT.

Многие из этих соглашений, по словам источников газеты, были подписаны заговорщиками с признанием того, что нарушение их молчания должно караться смертью.

Отмечается, что полиция арестовала 23 подозреваемых и ведет расследование в отношении еще 31 человека.

Напомним, что во главе неудавшегося путча стоял 71-летний принц Хайнрих Рейсс (Генрих XIII). Группа вокруг принца Рейсса хотела создать теневую армию, подобную ополчению, для осуществления своих планов государственного переворота.