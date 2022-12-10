В Германии стрельба, мужчина напал на радиостанцию: подробности

В субботу, 10 декабря, в самом центре немецкого Дрездена произошла стрельба. Неизвестный мужчина с оружием ворвался в помещение радиостанции Radio Dresden.

Как сообщают здешние СМИ, представители правоохранительных органов начали эвакуировать из здания людей и оцепили прилегающие к месту происшествия районы, чтобы иметь возможность перехватить преступника на случай его бегства.

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