В Германии стрельба, мужчина напал на радиостанцию: подробности
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В субботу, 10 декабря, в самом центре немецкого Дрездена произошла стрельба. Неизвестный мужчина с оружием ворвался в помещение радиостанции Radio Dresden.
Как сообщают здешние СМИ, представители правоохранительных органов начали эвакуировать из здания людей и оцепили прилегающие к месту происшествия районы, чтобы иметь возможность перехватить преступника на случай его бегства.
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