У Німеччині стрілянина, чоловік напав на радіостанцію: подробиці (оновлено)

Причини таких дій чоловіка поки не розголошуються

У суботу, 10 грудня, у самісінькому центрі німецького Дрездена сталася стрілянина. Невідомий чоловік зі зброєю увірвався до приміщення радіостанції Radio Dresden. Згідно з попередніми даними, одна людина загинула.

Як повідомляють тутешні ЗМІ, чоловік із пістолетом намагався увірвався до будівлі, де знаходиться радіостанція. Однак після пострілу у двері до приміщення, замок на них не зламався, тож проникнути усередину зловмисник не зміг. Після цієї невдачі розлючений німець помітив неподалік 70-річну пенсіонерку, тож поцілив з пістолета й у неї. Жінка від отриманих травм загинула миттєво.

Коли чоловік побачив, що на місце події почала оперативно прибувати поліція, він сів у машину та поїхав до центру міста. Там, на одній з вулиць, чоловік забарикадувався у підсобному приміщенні місцевої аптеки та, ймовірно, захопив заручників.

Озброєний чоловік вичинив напад на радіостанцію у Дрездені

Правоохоронці оточили торговельний центр, у будівлі якого знаходиться аптека, та прилеглі до місця надзвичайної події райони.

Інформацію щодо кривавого інциденту вже встиг прокоментувати глава радіостанції Тіно Утассі, який повідомив, що всіх працівників встигли перемістити до безпечного місця, тож ніхто з них не постраждав.

Центр Дрездена перекрито поліцією

Пізніше ця ж радіостанція Radio Dresden повідомила, що 40-річного озброєного жителя Німеччини затримали. Він отримав поранення, проте завдати шкоди заручникам, на щастя, не встиг.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у росії чоловік відкрив стрілянину прямо посеред міста, розстрілявши із рушниці перехожих, після чого наклав на себе руки. Як стало відомо згодом, в результаті інциденту померли четверо людей, серед них і сам стрілок, і ще один отримав поранення.