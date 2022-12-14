Шольца збиралися вбити: нові деталі у справі про спробу перевороту у Німеччині

У ході обшуків було виявлено угоди змовників про нерозголошення планів групи

Змовники, які намагалися здійснити держпереворот і повалити чинний уряд у Німеччині, планували вбивство німецького канцлера Олафа Шольца.

Стало відомо, що під час обшуків слідчі виявили угоди, з яких стає зрозуміло, що вбивство канцлера входило до планів змовників. Про це повідомляє газета New York Times, посилаючись на джерела, знайомі з перебігом розслідування.

"Під час обшуків було виявлено понад сто угод про нерозголошення, в яких підписалися поклялися зберігати секретність планів групи (змовників, - Ред .), що включають напад на німецький парламент і арешт його членів, а також вбивство канцлера (Шольца, - Ред .)", — пише NYT.

Багато з цих угод, за словами джерел газети, було підписано змовниками з визнанням того, що порушення їхнього мовчання має каратися смертю.

Зазначається, що поліція заарештувала 23 підозрюваних і веде розслідування щодо ще 31 особи.

Нагадаємо, що на чолі невдалого путчу стояв 71-річний принц Хайнріх Рейсс (Генріх XIII). Група навколо принца Рейсса хотіла створити тіньову армію, подібну до ополчення, для здійснення своїх планів державного перевороту.