Політичний оглядач, парламентський журналіст розповіла, що у Херсоні багато людей не можуть отримати гуманітарку, яка у той час псується на складах

Гуманітарка в Херсоні гниє на складах.

Я чекала тиждень аби написати цей пост. Але зараз я дуже зла тому пишу. Сподіваюсь, в мене після того не буде проблем, хоча я проблем не боюсь.

Я писала певним людям непублічно зі сподіванням, що ситуація зміниться. Але, на жаль. Не пишу, кому, бо підозрюю, що могли пообіцяти виправити та нічого не зробили.

Отже, я минулого тижня повернулась з Херсону, де була три дні. Робила там багато і, зокрема, спілкувалась з місцевими волонтерами, яким довіряю.

Вони з 20-х чисел надсилають місцевій адміністрації запити на отримання допомоги, якої купа на складах — і НІЧОГО.

Вона гниє там. Згнили овочі, лежить купа продукції, яку не видають, а місцевим волонтери дають зі своїх запасів і того, що привозять такі як ми небайдужі люди!!

Я бачила на власні очі, як місцевим дають по одній баночці консервів. Так, деякі приходять постійно, але волонтери вже роблять внутрішній моніторинг, знають їх в обличчя.

Пам’ятаєте, яка була радість від звільнення міста? Як багато в перші дні повезли допомоги? Різні фонди, різні міста… Ну от зараз адміністрація хоче ввести якийсь новий облік, і через це не видає волонтерам, які працювали під окупацією НІЧОГО. Пишіть заявки — кажуть вони. "Ще ж не все згнило" кажуть вони! Один державний хаб закрили.

Так вже декілька тижнів. Натомість вони піаряться з журналістами. Не дивуюсь, чому західні фонди не хочуть співпрацювати з чиновниками.

Вибачте, я ніколи не мовчу коли несправедливість і брехня. Це єдине в цьому світі, що виводить мене з себе.

І поки в мене є сили, я буду з цим боротись.

В Херсоні натомість близько 70 тисяч людей плюс мінус, бо виїжджають.

І допомоги менше, а людям треба щось їсти та чимось митись.

Я знаю, що мене читає багато людей — давайте ка виправимо цю ситуацію.

Шкода людей.

Джерело: Facebook-сторінка Юлії Забеліної.

Нагадаємо, що 15 грудня російські окупанти обстріляли Херсон. Під вогонь ворога потрапив місцевий пункт медичної та гуманітарної допомоги.