Политический обозреватель и парламентский журналист рассказала, что в Херсоне многие не могут получить гуманитарку, которая в то время портится на складах

Гуманитарка в Херсоне гниет на складах.

Я ждала неделю, чтобы написать этот пост. Но сейчас я очень зла, потому пишу. Надеюсь, у меня после этого не будет проблем, хотя я проблем не боюсь.

Я писала определенным людям непублично в надежде, что ситуация изменится. Но, к сожалению. Не пишу, кому, потому что подозреваю, что могли пообещать исправить и ничего не сделали.

Итак, я на прошлой неделе вернулась из Херсона, где была три дня. Делала там многое и, в частности, общалась с местными волонтерами, которым доверяю.

Они с 20-х чисел посылают местной администрации запросы на получение помощи, которой куча на складах — и НИЧЕГО.

Она там гниет. Сгнившие овощи, лежит куча продукции, которую не выдают, а местным волонтерам дают из своих запасов и того, что привозят такие как мы неравнодушные люди!!

Я видела своими глазами, как местным дают по одной баночке консервов. Да, некоторые приходят постоянно, но волонтеры уже делают внутренний мониторинг, знают их в лицо.

Помните, какова была радость от освобождения города? Как много в первые дни повезли помощи? Разные фонды, разные города… Ну вот сейчас администрация хочет ввести какой-то новый учет, и поэтому не выдает волонтерам, работавшим под оккупацией, НИЧЕГО. Пишите заявки – говорят они. "Еще не все сгнило" говорят они! Один государственный хаб закрыли.

Так уже несколько недель. Они пиарятся с журналистами. Не удивляюсь, почему западные фонды не хотят сотрудничать с чиновниками.

Простите, я никогда не молчу, когда несправедливость и ложь. Это единственное в этом мире, выводящее меня из себя.

И пока у меня есть силы, я буду с этим бороться.

В Херсоне около 70 тысяч человек плюс-минус, потому что выезжают.

И помощи меньше, а людям нужно что-то идти и чем мыться.

Я знаю, что меня читает много людей — давайте исправим эту ситуацию.

Жаль людей.

Источник: Facebook-страница Юлии Забелиной.

Напомним, что 15 декабря российские кафиры обстреляли Херсон. Под огонь неприятеля попал местный пункт медицинской и гуманитарной помощи.