Херсон под обстрелом: россияне ударили по пункту медпомощи, есть жертвы

Захватчики не знают жалости и уничтожают оставшихся мирных жителей

Четверг, 15 декабря, стал весьма трагичным днем для жителей Херсона. После вчерашних обстрелов здания областной администрации россияне решили не останавливаться и вновь ударили по центру города. На этот раз под огонь врага попал местный пункт медицинской и гуманитарной помощи — к сожалению, без жертв не обошлось.

Информацию сообщают заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и "Суспільне". Известно, что прилет произошел всего в сотне метров от здания ОГА, по которому враг бил накануне.

В результате российской атаки погибло двое людей — 32-летняя парамедик, работавшая в данном медпункте, и 70-летний мужчина, вероятно, обратившийся за помощью. Еще двое херсонцев были ранены. 38-летний мужчина просто проходил мимо, однако сейчас находится в больнице с минно-взрывной травмой, сотрясением мозга и травмой плеча. С черепно-мозговой и минно-взрывной травмами, а также осколочными ранениями лица госпитализировали и 44-летнюю женщину.

Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы.

Добавим, что взрывы в Херсоне звучат с самого утра. Одно из мест прилетов даже показали в местных пабликах — российский снаряд застрял посреди асфальтового покрытия дороги.

Отметим, что в результате вчерашних ударов россиян по Херсону погиб восьмилетний мальчик. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, но безрезультатно.

Впрочем, оккупантам не привыкать заставлять страдать украинских детей — во время исследования освобожденного города было обнаружено пыточную для несовершеннолетних.