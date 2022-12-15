Херсон под обстрелом: россияне ударили по пункту медпомощи, есть жертвы
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Захватчики не знают жалости и уничтожают оставшихся мирных жителей
Четверг, 15 декабря, стал весьма трагичным днем для жителей Херсона. После вчерашних обстрелов здания областной администрации россияне решили не останавливаться и вновь ударили по центру города. На этот раз под огонь врага попал местный пункт медицинской и гуманитарной помощи — к сожалению, без жертв не обошлось.
Информацию сообщают заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и "Суспільне". Известно, что прилет произошел всего в сотне метров от здания ОГА, по которому враг бил накануне.
В результате российской атаки погибло двое людей — 32-летняя парамедик, работавшая в данном медпункте, и 70-летний мужчина, вероятно, обратившийся за помощью. Еще двое херсонцев были ранены. 38-летний мужчина просто проходил мимо, однако сейчас находится в больнице с минно-взрывной травмой, сотрясением мозга и травмой плеча. С черепно-мозговой и минно-взрывной травмами, а также осколочными ранениями лица госпитализировали и 44-летнюю женщину.
Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы.
Добавим, что взрывы в Херсоне звучат с самого утра. Одно из мест прилетов даже показали в местных пабликах — российский снаряд застрял посреди асфальтового покрытия дороги.
Отметим, что в результате вчерашних ударов россиян по Херсону погиб восьмилетний мальчик. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, но безрезультатно.
Впрочем, оккупантам не привыкать заставлять страдать украинских детей — во время исследования освобожденного города было обнаружено пыточную для несовершеннолетних.