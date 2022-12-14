Оккупанты пробили новое дно: в Херсоне обнаружена "детская камера" в пыточной

Оккупанты не давали украинским детям есть и пить

В освобожденном от российских захватчиков городе Херсон была обнаружена пыточная, в которой имелась комната для удерживания несовершеннолетних.

Так, согласно заявлению уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, которое он сделал во время брифинга в медиацентре "Украина", впервые был зафиксирован факт пыток детей.

"Я думал, что "дно" уже пробито после Бучи, Ирпеня, после того, как я лично увидел в Балаклее две пыточные, которые находились одна напротив другой <…> Я думал это дно, но нет, дно мы увидели в Херсоне, когда в одной из пыточных (а на Херсонщине нами было обнаружено 10 пыточных, из них 4 в самом городе) находилось отдельное помещение, камера, где удерживали детей", — рассказал Лубинец.

Омбудсмен сообщил, что по свидетельствам содержавшихся там людей, в этой комнате находились украинские дети. А сами оккупанты называли это "детской камерой".

"Чтобы вы понимали, она (камера — Ред.) это такое же сырое помещение как и другие и отличалась она от других только тем, что они (оккупанты — Ред) бросили туда три тонких каремата. И назвали это "для детей" — улучшенные условия", — добавил Лубинец.

Также по словам Дмитрия Лубинца, офис омбудсмена зафиксировал не только пытки, а и то, что детям не давали воды (давали воду через день), фактически не давали еды, а также использовали против них психологическое давление. Детям рассказывали, что "От вас отказались, вы уже не вернетесь".

"Одного мальчика (14 лет) его забрали только за то, что он сфотографировал разбитую российскую технику", — Лубинец.

Напомним, ранее мы писали о том, что после освобождения Изюма (Харьковская область) была обнаружена картина не менее ужасную, чем в Буче.