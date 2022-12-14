Окупанти пробили нове дно: у Херсоні виявлено "дитячу камеру" в катівні

Окупанти не давали українським дітям їсти та пити

У звільненому від російських загарбників місті Херсон було виявлено катівню, в якій була кімната для утримання неповнолітніх.

Так, згідно з заявою уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, яку він зробив під час брифінгу у медіацентрі "Україна", вперше було зафіксовано факт тортур дітей.

"Я думав, що "дно" вже пробито після Бучі, Ірпеня, після того, як я особисто побачив у Балаклії дві катівні, які знаходилися одна навпроти іншої <…> Я думав це дно, але ні, дно ми побачили в Херсоні, коли в одній із катівень (а на Херсонщині нами було виявлено 10 катівень, з них 4 у самому місті) знаходилося окреме приміщення, камера, де утримували дітей", — розповів Лубінець.

Омбудсмен повідомив, що за свідченнями людей, які там утримувалися, в цій кімнаті знаходилися українські діти. А самі окупанти називали це "дитячою камерою".

"Щоб ви розуміли, вона (камера — Ред.) це таке ж сире приміщення як і інші і відрізнялось воно від інших тільки тим, що вони (окупанти — Ред) кинули туди три тонкі каремати. І назвали це "для дітей" — покращені умови", — додав Лубінець.

Також, за словами Дмитра Лубінця, офіс омбудсмена зафіксував не тільки тортури, а й те, що дітям не давали води (давали воду через день), фактично не давали їжі, а також використовували проти них психологічний тиск. Дітям розповідали, що "Від вас відмовилися, ви вже не повернетесь".

"Одного хлопчика (14 років) його забрали тільки через те, що він сфотографував розбиту російську техніку", — Лубинець.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після звільнення Ізюма (Харківська область) було виявлено картину не менш жахливу, ніж у Бучі.