Кожна могила - воєний злочин росіян: як виглядає ліс в Ізюмі, де масово ховали українців (репортаж)
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У лісі біля Ізюма було захоронено сотні тіл людей.
Після того, як 10 вересня ЗСУ звільнили місто Ізюм Харківської області, всі побачили картину, не менш жахливу, ніж у Бучі. Відразу після втечі окупантів у лісі на околиці міста було знайдено масове поховання українців.
Правоохоронці виявили сотні могил як солдатів ЗСУ, так і цивільних, причому багато тіл були зі слідами катувань та каліцтв.
Кореспондент "Телеграфу" побував через декілька місяців в цьому страшному лісі, де все вказує на жахливі злочини росіян. Зараз тут порожні могили — тіла забрали на ексгумацію та перезахоронення.
Як повідомили в поліції, із могил дістали 447 тіл. Серед них — 215 жінок, 194 чоловіки, п'ятеро дітей, а також 22 військовослужбовця. Крім того, виявили рештки 11 осіб, стать яких наразі неможливо визначити.
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що більшість з ексгумованих тіл мають ознаки насильницької смерті, а 30 — сліди катувань.
На місці масового поховання працювали близько 200 людей — судмедексперти, поліцейські, прокурори, співробітники ДСНС. Слідчі ретельно документували кожен воєнний злочин російських військових. Бо злочинці неодмінно мають бути покарані.
На жаль, таке масове поховання не єдине в Ізюмі. Знайдено щонайменше ще три таких місця в цьому районі, є поховання і в інших звільнених містах Харківщини.
Вже відомо, що окупанти вбивали українців цілими сім’ями: виявлено тіла шістьох родичів, у тому числі двох дітей, убитих росіянами.
Також місцеві жителі розповідають про російський полон та про те, як окупанти знущались з містян.
Фото: Ян Доброносов
Слід відзначити, що на деокупованих територіях Харківщини правоохоронці виявили щонайменше 10 катівень.
Під час окупації Ізюма російська армія влаштувала катівню у місцевому райвідділку поліції. Там росіяни утримували жителів міста й катували людей.