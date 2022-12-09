Кожна могила - воєний злочин росіян: як виглядає ліс в Ізюмі, де масово ховали українців (репортаж)

У лісі біля Ізюма було захоронено сотні тіл людей.

Після того, як 10 вересня ЗСУ звільнили місто Ізюм Харківської області, всі побачили картину, не менш жахливу, ніж у Бучі. Відразу після втечі окупантів у лісі на околиці міста було знайдено масове поховання українців.

Правоохоронці виявили сотні могил як солдатів ЗСУ, так і цивільних, причому багато тіл були зі слідами катувань та каліцтв.

Кореспондент "Телеграфу" побував через декілька місяців в цьому страшному лісі, де все вказує на жахливі злочини росіян. Зараз тут порожні могили — тіла забрали на ексгумацію та перезахоронення.

Як повідомили в поліції, із могил дістали 447 тіл. Серед них — 215 жінок, 194 чоловіки, п'ятеро дітей, а також 22 військовослужбовця. Крім того, виявили рештки 11 осіб, стать яких наразі неможливо визначити.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що більшість з ексгумованих тіл мають ознаки насильницької смерті, а 30 — сліди катувань.

На місці масового поховання працювали близько 200 людей — судмедексперти, поліцейські, прокурори, співробітники ДСНС. Слідчі ретельно документували кожен воєнний злочин російських військових. Бо злочинці неодмінно мають бути покарані.

Тіла забрали на ексгумацію та перезахоронення

У лісі біля Ізюма було захоронено сотні тіл людей

Більшість з ексгумованих тіл мають ознаки насильницької смерті

Десятки тіл мають сліди катувань

На місці працювали сотні спеціалістів

На жаль, таке масове поховання не єдине в Ізюмі. Знайдено щонайменше ще три таких місця в цьому районі, є поховання і в інших звільнених містах Харківщини.

Вже відомо, що окупанти вбивали українців цілими сім’ями: виявлено тіла шістьох родичів, у тому числі двох дітей, убитих росіянами.

Також місцеві жителі розповідають про російський полон та про те, як окупанти знущались з містян.

З-поміж жертв російських окупантів найбільше жінок

Також були поховані і військовослужбовці

Слідчі документували кожен воєнний злочин російських військових

Біля Ізюма знайдено ще три масових поховання

Фото: Ян Доброносов

Слід відзначити, що на деокупованих територіях Харківщини правоохоронці виявили щонайменше 10 катівень.

Під час окупації Ізюма російська армія влаштувала катівню у місцевому райвідділку поліції. Там росіяни утримували жителів міста й катували людей.