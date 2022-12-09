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Каждая могила – военное преступление россиян: как выглядит лес в Изюме, где массово хоронили украинцев (репортаж)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Правоохранители завершили эксгумацию тел в лесу возле Изюма Новость обновлена 09 декабря 2022, 17:18
Правоохранители завершили эксгумацию тел в лесу возле Изюма. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

В лесу возле Изюма были захоронены сотни тел людей.

После того, как 10 сентября ВСУ освободили город Изюм Харьковской области, все увидели картину, не менее ужасную, чем в Буче. Сразу после побега оккупантов в лесу на окраине города было найдено массовое захоронение украинцев.

Правоохранители обнаружили сотни могил как солдат ВСУ, так и гражданских, причем многие тела были со следами пыток и увечий.

Корреспондент "Телеграфа" побывал через несколько месяцев в этом страшном лесу, где все указывает на ужасающие преступления россиян. Сейчас здесь пустые могилы – тела забрали на эксгумацию и перезахоронение.

Как сообщили в полиции, из могил достали 447 тел. Среди них — 215 женщин, 194 мужчины, пятеро детей, а также 22 военнослужащих. Кроме того, обнаружили останки 11 человек, пол которых пока невозможно определить.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что большинство из эксгумированных тел имеют признаки насильственной смерти, а 30 — следы пыток.

На месте массового захоронения работало около 200 человек — судмедэксперты, полицейские, прокуроры, сотрудники ГСЧС. Следователи тщательно документировали каждое военное преступление русских военных. Ибо преступники непременно должны быть наказаны.

Массовые захоронения в Изюме – эксгумация завершена
Тела забрали на эксгумацию и перезахоронение
Массовые захоронения в Изюме – эксгумация завершена
В лесу возле Изюма были захоронены сотни тел людей
Массовые захоронения в Изюме – эксгумация завершена
Большинство из эксгумированных тел имеют признаки насильственной смерти
Массовые захоронения в Изюме – эксгумация завершена
Десятки тел имеют следы пыток
Массовые захоронения в Изюме – эксгумация завершена
На месте работали сотни специалистов
Массовые захоронения в Изюме – эксгумация завершена

К сожалению, такое массовое захоронение не единственное в Изюме. Найдено, по меньшей мере, еще три таких места в этом районе, есть захоронения и в других освобожденных городах Харьковщины.

Уже известно, что оккупанты убивали украинцев целыми семьями: обнаружены тела шестерых родственников, в том числе двоих детей, убитых россиянами.

Также местные жители рассказывают о плене и о том, как россияне издевались над горожанами.

Массовые захоронения в Изюме – эксгумация завершена
Среди жертв российских оккупантов больше всего женщин
Массовые захоронения в Изюме – эксгумация завершена
Также здесь были похоронены и военнослужащие
Массовые захоронения в Изюме – эксгумация завершена
Следователи документировали каждое военное преступление российских военных
Массовые захоронения в Изюме – эксгумация завершена
Массовые захоронения в Изюме – эксгумация завершена
Массовые захоронения в Изюме – эксгумация завершена
Возле Изюма найдены еще три массовых захоронения

Фото: Ян Доброносов

Следует отметить, что на деоккупированных территориях Харьковщины правоохранители обнаружили по меньшей мере 10 пыточных.

Во время оккупации Изюма российская армия устроила пыточную в местном райотделе полиции. Там россияне пытали задержанных людей.

Теги:
#Изюм #Массовое захоронение #Росія #Катування