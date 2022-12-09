Каждая могила – военное преступление россиян: как выглядит лес в Изюме, где массово хоронили украинцев (репортаж)
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В лесу возле Изюма были захоронены сотни тел людей.
После того, как 10 сентября ВСУ освободили город Изюм Харьковской области, все увидели картину, не менее ужасную, чем в Буче. Сразу после побега оккупантов в лесу на окраине города было найдено массовое захоронение украинцев.
Правоохранители обнаружили сотни могил как солдат ВСУ, так и гражданских, причем многие тела были со следами пыток и увечий.
Корреспондент "Телеграфа" побывал через несколько месяцев в этом страшном лесу, где все указывает на ужасающие преступления россиян. Сейчас здесь пустые могилы – тела забрали на эксгумацию и перезахоронение.
Как сообщили в полиции, из могил достали 447 тел. Среди них — 215 женщин, 194 мужчины, пятеро детей, а также 22 военнослужащих. Кроме того, обнаружили останки 11 человек, пол которых пока невозможно определить.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что большинство из эксгумированных тел имеют признаки насильственной смерти, а 30 — следы пыток.
На месте массового захоронения работало около 200 человек — судмедэксперты, полицейские, прокуроры, сотрудники ГСЧС. Следователи тщательно документировали каждое военное преступление русских военных. Ибо преступники непременно должны быть наказаны.
К сожалению, такое массовое захоронение не единственное в Изюме. Найдено, по меньшей мере, еще три таких места в этом районе, есть захоронения и в других освобожденных городах Харьковщины.
Уже известно, что оккупанты убивали украинцев целыми семьями: обнаружены тела шестерых родственников, в том числе двоих детей, убитых россиянами.
Также местные жители рассказывают о плене и о том, как россияне издевались над горожанами.
Фото: Ян Доброносов
Следует отметить, что на деоккупированных территориях Харьковщины правоохранители обнаружили по меньшей мере 10 пыточных.
Во время оккупации Изюма российская армия устроила пыточную в местном райотделе полиции. Там россияне пытали задержанных людей.