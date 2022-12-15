Херсон під обстрілом: росіяни вдарили по пункту медичної допомоги, є жертви

Загарбники не знають жалю і знищують мирних жителів, що залишилися.

Четвер, 15 грудня, став вельми трагічним днем для мешканців Херсона. Після вчорашнього обстрілу будівлі обласної адміністрації росіяни вирішили не зупинятися і знову вдарили по центру міста. Цього разу під вогонь ворога потрапив місцевий пункт медичної та гуманітарної допомоги, на жаль, без жертв не обійшлося.

Інформацію повідомляють заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко та "Суспільне". Відомо, що приліт стався всього за сотню метрів від будівлі ОДА, яку ворог обрав в якості мішені напередодні.

Внаслідок російської атаки загинуло двоє людей — 32-річна парамедикиня, яка працювала в даному медпункті, і 70-річний чоловік, який, імовірно, звернувся за допомогою. Ще двоє херсонців були поранені. 38-річний чоловік просто проходив повз, проте зараз перебуває у лікарні з мінно-вибуховою травмою, струсом мозку та травмою плеча. Із черепно-мозковою та мінно-вибуховою травмами, а також осколковими пораненнями обличчя госпіталізували і 44-річну жінку.

Наразі на місці інциденту працюють екстрені служби.

Додамо, що вибухи в Херсоні лунають із самого ранку. Одне місце прильотів навіть показали у місцевих пабликах — російський снаряд застряг посеред асфальтового покриття дороги.

Зазначимо, що внаслідок вчорашніх ударів росіян по Херсону загинув восьмирічний хлопчик. Лікарі боролися за його життя кілька годин, але безрезультатно.

Втім, окупантам не звикати змушувати страждати українських дітей — під час обстеження звільненого міста було виявлено тортури для неповнолітніх.