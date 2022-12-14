росія обстріляла ракетами будівлю Херсонської ОВА: з`явились перші фото наслідків прильоту
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Два поверхи будівлі розбиті вщент
У середу, 14 грудня, окупаційна російська армія завдала чергового ракетного удару по багатостраждальному українському Херсону. В результаті обстрілу пошкоджено будівлю місцевої обласної державної адміністрації.
Радник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму телеграм-каналі оприлюднив фото наслідків російських ударів, зазначивши, що близько 11:00 години росіяни вдарили по середмістю Херсона з реактивних систем залпового вогню. Снаряди поцілили у приміщення Херсонської ОВА, де сильно пошкоджені два поверхи.
На щастя, постраждалих в результаті обстрілу, згідно з попередніми даними, немає.
"Вистоїмо! Херсон незламний!", — написав Тимошенко.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як нещодавно окупаційна армія росії вчергове вдарила ракетами по містах Донецької області. Зокрема, під ударом ворога опинився Гірник Покровського району, де в результаті обстрілу центральної частини міста, де розташований продовольчий ринок, постраждало кілька людей.
Також нагадаємо, що солдати ворожої армії росії потужно обстріляли Миколаїв, в тому числі влучивши у місцеву базу транспорту.