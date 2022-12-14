росія обстріляла ракетами будівлю Херсонської ОВА: з`явились перші фото наслідків прильоту

Два поверхи будівлі розбиті вщент

У середу, 14 грудня, окупаційна російська армія завдала чергового ракетного удару по багатостраждальному українському Херсону. В результаті обстрілу пошкоджено будівлю місцевої обласної державної адміністрації.

Радник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму телеграм-каналі оприлюднив фото наслідків російських ударів, зазначивши, що близько 11:00 години росіяни вдарили по середмістю Херсона з реактивних систем залпового вогню. Снаряди поцілили у приміщення Херсонської ОВА, де сильно пошкоджені два поверхи.

Наслідки російських ударів по Херсонській ОВА

На щастя, постраждалих в результаті обстрілу, згідно з попередніми даними, немає.

"Вистоїмо! Херсон незламний!", — написав Тимошенко.

Будівля Херсонської ОВА після прильоту

Раніше "Телеграф" повідомляв, як нещодавно окупаційна армія росії вчергове вдарила ракетами по містах Донецької області. Зокрема, під ударом ворога опинився Гірник Покровського району, де в результаті обстрілу центральної частини міста, де розташований продовольчий ринок, постраждало кілька людей.

Також нагадаємо, що солдати ворожої армії росії потужно обстріляли Миколаїв, в тому числі влучивши у місцеву базу транспорту.