"Демілітаризували" автобуси: росіяни вночі вдарили по Миколаєву (фото наслідків)

Дати спокій мирній інфраструктурі України окупанти поки не планують

Україна тільки почала оговтуватися від наслідків останнього масованого ракетного удару росіян, як ворог знайшов собі нову ціль. У ніч проти 8 грудня солдати ворожої армії потужно обстріляли Миколаїв, в тому числі влучивши у місцеву транспорту базу.

Подробиці повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі. За попередніми даними, атака окупантів обійшлася без людських жертв, проте постраждали об’єкти інфраструктури та, звичайно, транспорт.

Відомо, що після вибухів російських снарядів на базі спалахнула пожежа. Вогнем були пошкоджені кілька автобусів, які, до того ж, постраждали від уламків ворожих ракет.

Частина автобусів просто засипало землею

Дісталося і гаражам

Також від боєприпасів на території атакованого об’єкту залишилися величезні вирви. У деяких із них збирається вода, що може свідчити про додаткове пошкодження і без того багатостраждальної системи водопостачання Миколаєва.

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У вирві чітко видно воду

Автобус побило осколками, постраждав та асфальт

Зараз на місці атаки працюють рятувальники, розбираючись із наслідками атаки. Додаткова інформація уточнюється.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час масованої атаки на Україну 5 грудня серйозно постраждала Одеса. Так, у першу добу без водопостачання опинився весь обласний центр, а електроенергії не було у багатьох населених пунктах регіону.

Також ми писали про наслідки нещодавнього удару по житлових кварталах Дніпра та Миколаєва, внаслідок яких загинуло кілька людей. Місцева влада повідомляла, що росіяни прицільно били по мирних будинках.