Відволікання уваги від України: наскільки реальне вторгнення росії в Молдову

Молдова не єдиний варіант для росії, щоб відвернути увагу від поразки в Україні

Загроза вторгнення росії до Молдови є дуже серйозною, оскільки кремлівський диктатор володимир путін може захотіти відвернути населення від поразки в Україні.

Як розповів військовий оглядач Денис Попович в ефірі каналу FREEДОМ, у невизнаному Придністров’ї справді перебуває до 10 тисяч військових, які можуть створити великі проблеми для Молдови та поставити під загрозу її існування у нинішньому вигляді.

Втім, він зазначив, що заява представника Служби інформації та безпеки (СІБ) Олександра Мустяце про можливе російське вторгнення прозвучала в контексті можливого прориву росіян до Придністров’я з Одещини.

"На мій погляд, це малоймовірно, практично неймовірно. Я навіть не знаю, що може статися для того, щоб росіяни прорвалися українською сушею", — сказав Попович.

Водночас він зазначив, що путін може розпочати якусь нову війну, щоб відвернути увагу населення від поразки в Україні, однак у такому разі Молдова для нього не буде єдиним варіантом. Серед потенційних жертв майбутньої агресії оглядач відзначив Грузію та Казахстан.

"Тобто варіант, за якого невдалий хід війни в Україні він захоче прикрити чимось більш переможним, він досить логічний", — додав він.

Як повідомлялося раніше, Мустяце напередодні повідомив, що у Молдові розуміють, що росія точно захоче отримати контроль над Придністров’ям і може спробувати це зробити до весни 2023 року. Втім, пізніше у СІБ його слова уточнили та зазначили, що озвучений сценарій залежатиме від ходу війни в Україні.

Нагадаємо, під час російського вторгнення в Україну на територію Молдови кілька разів падали ракети, крім того, країна тісно пов’язана з українською енергомережею, а тому блекаути впливають і на неї. Наприклад, наприкінці листопада після удару по Україні без світла залишилося 90% Молдови.