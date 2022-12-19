"Ризик високий": у Молдові заявили про скоре вторгнення росії, але є нюанс

У Молдові оцінили ризики російської агресії

У Молдові зробили заяву з приводу російської агресії і про те, як вона може торкнутися країни вже наступного року.

Так, згідно з заявою голови молдавської Служби інформації та безпеки (СІБ) Олександра Мустяце, яку він озвучив в ефірі місцевого телеканалу TVR, у Молдові вважають, що ризики російського вторгнення на території країни є високими.

"Ми знаємо, що російська федерація має намір рухатися далі. Вони планують возз’єднатися з придністровським регіоном, який є територією Молдови. Це реальний та дуже високий ризик", — заявив Мустяце.

Окрім того, глава СІБ навіть назвав можливі терміни нападу.

"Питання не в тому, чи вирішить російська федерація вторгнутися до Молдови, а в тому, коли це станеться: або на початку року, у січні, лютому, або пізніше, у березні, квітні", — додав Мустяце.

Зазначимо, що незабаром після заяви Мустяце у Службі інформації та безпеки Молдови вирішили уточнити слова глави відомства.

"Уточнюємо, що директор СІБ мав на увазі, що мета росії зі створення сухопутного коридору в Придністров’ї актуальна і сьогодні, і новий наступ росії в цьому напрямку може відбутися в 2023 році. При цьому реалізація цього сценарію залежить від ходу війни в Україні", — пояснили у СІБ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що війна в Україні вкотре вплинула на сусідню Молдову.