Україна може допомогти Молдові позбутися російських окупантів у Придністров’ї: подробиці

Україна готова допомогти деокупувати Придністров’я, зайняте російськими військами

Україна готова допомогти Молдові, яка раніше зазнала загроз з боку росії, з деокупацією території Придністров’я.

Таку заяву зробив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у п’ятницю, 23 липня, в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Я підтримую прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на їхній території. І ми як держава і як спецслужба зробимо все, щоб допомогти братній державі позбутися окупантів зі своєї землі", – сказав голова військової розвідки України.

Кирило Буданов в ефірі телемарафону

Варто зазначити, що слова Буданова прозвучали на тлі заяви глави "МЗС" невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" Віталія Ігнатьєва про те, що територія прагне здобути незалежність від Молдови з наступним приєднанням до росії.

У Бюро реінтеграції Молдови у відповідь на слова Ігнатьєва заявили, що реінтеграція є основною метою переговорів щодо врегулювання придністровського конфлікту.

Як повідомлялося, в останній день червня Держдума росії зареєструвала проєкт поправок до закону "Про порядок прийняття в рф та створення в її складі нового суб’єкта", який, на думку голови Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу та одного з учасників політичної підгрупи ТКГ Сергія Гармаша безпосередньо несе загрозу анексії росіянами Придністров’я.