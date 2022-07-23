Україна може допомогти Молдові позбутися російських окупантів у Придністров’ї: подробиці
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Україна готова допомогти деокупувати Придністров’я, зайняте російськими військами
Україна готова допомогти Молдові, яка раніше зазнала загроз з боку росії, з деокупацією території Придністров’я.
Таку заяву зробив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у п’ятницю, 23 липня, в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"Я підтримую прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на їхній території. І ми як держава і як спецслужба зробимо все, щоб допомогти братній державі позбутися окупантів зі своєї землі", – сказав голова військової розвідки України.
Варто зазначити, що слова Буданова прозвучали на тлі заяви глави "МЗС" невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" Віталія Ігнатьєва про те, що територія прагне здобути незалежність від Молдови з наступним приєднанням до росії.
У Бюро реінтеграції Молдови у відповідь на слова Ігнатьєва заявили, що реінтеграція є основною метою переговорів щодо врегулювання придністровського конфлікту.
Як повідомлялося, в останній день червня Держдума росії зареєструвала проєкт поправок до закону "Про порядок прийняття в рф та створення в її складі нового суб’єкта", який, на думку голови Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу та одного з учасників політичної підгрупи ТКГ Сергія Гармаша безпосередньо несе загрозу анексії росіянами Придністров’я.