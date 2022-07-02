Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, один з учасників політичної підгрупи перемовників у Мінську Сергій Гармаш розповів, хто може потрапити під удар росії після України

В останній день червня Державна дума рф зареєструвала проект поправок до закону "Про порядок прийняття в рф та створення в її складі нового суб’єкта".

Поправками, запропонованими депутатами зі "Справедливої росії", передбачається, що "прийняття в російську федерацію як новий суб’єкт іноземної держави або її частини здійснюється з урахуванням поділу більшістю громадян іноземної держави або її частини культури російської федерації як унікальної спадщини її багатонаціонального народу".

Що таке "культура росії", як зрозуміти, що "більшість громадян іноземної держави або її частини" поділяють цю культуру — важко зрозуміти в юридичному сенсі. Але це поправка дає привід для анексії.

При цьому не гадаю, що цей законопроєкт розрахований на Україну. Оскільки у випадку з Україною місцезнаходження кордонів анексованої частини не має значення. Фактично всі вони – новоокуповані – тим чи іншим чином межують з росією або з тим, що вона вважає своєю територією – Крим, захоплена частина Донбасу.

Тут скоріше йдеться про Придністров’я. Нещодавно Молдова, яка набула разом з Україною статусу кандидата в ЄС, приєдналася до санкцій проти росії. І заступник глави Радбезу рф Медведєв відразу пригрозив, що росія — відповість.

Думаю, Молдова має серйозно сприймати загрозу можливої анексії росіянами Придністров’я через цю можливу поправку до російського законодавства. Ця територія не межує з росією.

Щодо анексії українських територій, то всі механізми для цього вже прописані в російському законодавстві. І випробувані на Криму.

Там наголошується на важливості згоди держави, частина якої (або її цілком) рф має намір поглинути. Тож росія не може просто взяти – і анексувати ту саму частину Запорізької чи Херсонської областей, що під її контролем. Не може, доки не буде оголошена якась фейкова Херсонська народна республіка, Запорізька народна республіка чи Південноукраїнська республіка з двох областей. Тобто, квазіосвіти повинні спочатку проголосити (під чуйним російським керівництвом) свій "суверенітет", прийняти "декларацію про незалежність" як було з Кримом — а потім просити прийняти їх до складу рф. На цей час без дотримання цього порядку анексія неможлива.

Отже, поки росія повністю не контролює ці території, там не можуть бути ніякі ХНР і ЗНР. Їм потрібні спершу квазівлади, які ухвалять відповідні рішення.

Читайте також: Категорія Україна З "референдумом" не виходить: розкрито плани кремля щодо Херсону Окупаційна влада хоче приєднати Херсонщину до Криму і включити до свого складу як "Таврійську губернію"

Що стосується анексії Донецької та Луганської областей (на частини яких росією утворені так звані "ДНР" та "ЛНР") – це цілком можливо за вказаним вище сценарієм. Щойно росіяни отримають контроль над усім Донбасом.

Але поки що не схоже, що їм це вдасться. Принаймні щодо Донецької області, якій до речі, сьогодні виповнюється 90 років. На цей момент 45% Донеччини контролює українська влада, там зосереджені потужні сили та засоби ЗСУ.

А анексія лише Луганської області – це просто політичне рішення однієї із цілей вторгнення, але не реальна мета. То залишається незмінною – наземний коридор до Криму та відрізання України від моря.

А от якщо росіян отримають контроль над усім Донбасом, вони можуть спробувати захопити повністю, а потім анексувати і Запорізьку з Херсонською області. Наше завдання – зірвати усі їхні плани.